Рейтинг@Mail.ru
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003573277.html
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters - РИА Новости, 07.03.2025
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:44:00+03:00
2025-03-07T10:44:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда, построенные в Китае или ходящие под ее флагом, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект указа. "В проекте указа... предлагается взимать сборы с любого судна, заходящего в порты США, "независимо от места его постройки или регистрации, если это судно входит в состав флота, в котором есть построенные или зарегистрированные в КНР суда", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, документ основан на февральском предложении офиса торгового представителя США, согласно которому некитайские операторы морских перевозок, эксплуатирующие суда китайской постройки, будут платить до 1,5 миллиона долларов за вход в порт. Как подчеркивает агентство, в тексте проекта указа не приводятся возможные размеры этих пошлин и формулы их расчетов. При этом в документе содержится призыв в адрес чиновников США потребовать у союзников и партнеров принять аналогичные меры и пригрозить при этом ответными действиями в случае отказа. Согласно проекту указа, США также могут ввести пошлины на оборудование для обработки грузов из КНР. Агентство сообщает, что принятие такого указа может привести к существенному росту расходов для крупных контейнерных перевозчиков, в том числе для компаний Cosco Shipping, MSC и Maersk. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".
https://ria.ru/20250212/tarify-1998745459.html
https://ria.ru/20250207/tramp-1998070823.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, В мире
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters

Reuters: США введут сборы за стоянку в портах для судов, построенных в Китае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда, построенные в Китае или ходящие под ее флагом, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект указа.
"В проекте указа... предлагается взимать сборы с любого судна, заходящего в порты США, "независимо от места его постройки или регистрации, если это судно входит в состав флота, в котором есть построенные или зарегистрированные в КНР суда", - говорится в сообщении агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Названа страна, которая выиграет от политики Трампа
12 февраля, 01:27
Как отмечает Рейтер, документ основан на февральском предложении офиса торгового представителя США, согласно которому некитайские операторы морских перевозок, эксплуатирующие суда китайской постройки, будут платить до 1,5 миллиона долларов за вход в порт.
Как подчеркивает агентство, в тексте проекта указа не приводятся возможные размеры этих пошлин и формулы их расчетов. При этом в документе содержится призыв в адрес чиновников США потребовать у союзников и партнеров принять аналогичные меры и пригрозить при этом ответными действиями в случае отказа.
Согласно проекту указа, США также могут ввести пошлины на оборудование для обработки грузов из КНР.
Агентство сообщает, что принятие такого указа может привести к существенному росту расходов для крупных контейнерных перевозчиков, в том числе для компаний Cosco Shipping, MSC и Maersk.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Китая для борьбы с наркотиками
7 февраля, 20:10
 
СШАКитайДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала