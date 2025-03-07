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В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters - РИА Новости, 07.03.2025
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда, построенные в Китае или ходящие под ее флагом, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект указа. "В проекте указа... предлагается взимать сборы с любого судна, заходящего в порты США, "независимо от места его постройки или регистрации, если это судно входит в состав флота, в котором есть построенные или зарегистрированные в КНР суда", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, документ основан на февральском предложении офиса торгового представителя США, согласно которому некитайские операторы морских перевозок, эксплуатирующие суда китайской постройки, будут платить до 1,5 миллиона долларов за вход в порт. Как подчеркивает агентство, в тексте проекта указа не приводятся возможные размеры этих пошлин и формулы их расчетов. При этом в документе содержится призыв в адрес чиновников США потребовать у союзников и партнеров принять аналогичные меры и пригрозить при этом ответными действиями в случае отказа. Согласно проекту указа, США также могут ввести пошлины на оборудование для обработки грузов из КНР. Агентство сообщает, что принятие такого указа может привести к существенному росту расходов для крупных контейнерных перевозчиков, в том числе для компаний Cosco Shipping, MSC и Maersk. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".
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сша, китай, дональд трамп, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, В мире
В США введут сборы за стоянку в портах для судов из Китая, пишет Reuters
Reuters: США введут сборы за стоянку в портах для судов, построенных в Китае
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда, построенные в Китае или ходящие под ее флагом, передает агентство Рейтер
со ссылкой на проект указа.
"В проекте указа... предлагается взимать сборы с любого судна, заходящего в порты США
, "независимо от места его постройки или регистрации, если это судно входит в состав флота, в котором есть построенные или зарегистрированные в КНР
суда", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Рейтер, документ основан на февральском предложении офиса торгового представителя США, согласно которому некитайские операторы морских перевозок, эксплуатирующие суда китайской постройки, будут платить до 1,5 миллиона долларов за вход в порт.
Как подчеркивает агентство, в тексте проекта указа не приводятся возможные размеры этих пошлин и формулы их расчетов. При этом в документе содержится призыв в адрес чиновников США потребовать у союзников и партнеров принять аналогичные меры и пригрозить при этом ответными действиями в случае отказа.
Согласно проекту указа, США также могут ввести пошлины на оборудование для обработки грузов из КНР.
Агентство сообщает, что принятие такого указа может привести к существенному росту расходов для крупных контейнерных перевозчиков, в том числе для компаний Cosco Shipping, MSC и Maersk.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".