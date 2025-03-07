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СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам
Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:42:00+03:00
2025-03-07T06:42:00+03:00
2025-03-07T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер. Как говорится в сообщении, окружной судья постановил "сделать часть выплат иностранным подрядчикам" до 18 часов местного времени понедельника. Агентство указывает, что решение последовало за определением Верховного суда США о необходимости продолжить выплаты почти 2 миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Точная сумма и адресаты предстоящих выплат не указаны. Ранее Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.
https://ria.ru/20250227/usaid-2001851703.html
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В мире, США, Агентство по международному развитию США
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам
Reuters: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам