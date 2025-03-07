Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003535906.html
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам
Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:42:00+03:00
2025-03-07T06:42:00+03:00
в мире
сша
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер. Как говорится в сообщении, окружной судья постановил "сделать часть выплат иностранным подрядчикам" до 18 часов местного времени понедельника. Агентство указывает, что решение последовало за определением Верховного суда США о необходимости продолжить выплаты почти 2 миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Точная сумма и адресаты предстоящих выплат не указаны. Ранее Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.
https://ria.ru/20250227/usaid-2001851703.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Агентство по международному развитию США
СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам

Reuters: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер.
Как говорится в сообщении, окружной судья постановил "сделать часть выплат иностранным подрядчикам" до 18 часов местного времени понедельника. Агентство указывает, что решение последовало за определением Верховного суда США о необходимости продолжить выплаты почти 2 миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов.
Точная сумма и адресаты предстоящих выплат не указаны.
Ранее Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов
27 февраля, 05:43
 
В миреСШААгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала