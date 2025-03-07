https://ria.ru/20250307/ssha-2003535906.html

СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам

СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: суд потребовал от властей США выплат по замороженным контрактам

Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:42:00+03:00

2025-03-07T06:42:00+03:00

2025-03-07T06:42:00+03:00

в мире

сша

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Окружной судья постановил выплатить иностранным подрядчикам правительства США часть замороженных средств до понедельника, сообщает агентство Рейтер. Как говорится в сообщении, окружной судья постановил "сделать часть выплат иностранным подрядчикам" до 18 часов местного времени понедельника. Агентство указывает, что решение последовало за определением Верховного суда США о необходимости продолжить выплаты почти 2 миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Точная сумма и адресаты предстоящих выплат не указаны. Ранее Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.

https://ria.ru/20250227/usaid-2001851703.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, агентство по международному развитию сша