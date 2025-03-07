https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003711814.html

Спецоперация, 7 марта: в ДНР за неделю освободили четыре населенных пункта

Спецоперация, 7 марта: в ДНР за неделю освободили четыре населенных пункта - РИА Новости, 07.03.2025

Спецоперация, 7 марта: в ДНР за неделю освободили четыре населенных пункта

Группировки войск "Центр" и "Восток" в течение недели освободили четыре населенных пункта в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:25:00+03:00

2025-03-07T18:25:00+03:00

2025-03-07T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

виктор орбан

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владимир сальдо

евросоюз

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Группировки войск "Центр" и "Восток" в течение недели освободили четыре населенных пункта в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ. Потери украинских войск на разных направлениях за неделю составили до 10 375 человек, сообщило Минобороны России. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены, за неделю таких ударов было семь, сообщило военное ведомство. По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция РЭБ. Острова на Днепре контролируются Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск. Он сказал, что на левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет, подчеркнув, что враг продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне. По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени. Поддержка Украины Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсудила в пятницу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым европейские военные поставки. Ранее в ходе саммита ЕС лидеры стран сообщества не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. В итоге 26 из 27 стран Евросоюза (исключая Венгрию) утвердили выводы, в которых одобряется намерение отдельных государств наращивать такую поддержку. Каллас написала в сети X, что ЕС наращивает производство оружия, чтобы ускорить поставки. Кроме того, Британия не исключает участия своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, пишет газета inews. Ранее газета Guardian опубликовала документ инициативы SkyShield ("Небесный щит"), в котором западные военные предлагают использовать самолеты ЕС для обеспечения противовоздушной обороны западной части Украины. Как отмечает inews, на вопрос, готова ли Британия выделить свои истребители для осуществления этого плана, в офисе премьер-министра заявили, что отказываются обсуждать будущие решения, но сделают все возможное для поддержки Киева. Вместе с тем, воздушные силы Украины утверждают, что впервые при отражении атаки в пятницу применили переданные Францией истребители Mirage. В Telegram-канале воздушных сил сказано, что привлекались самолеты F-16 и Mirage-2000 истребительной авиации. Там отмечается, что прибывшие месяц назад на Украину французские истребители "впервые приняли участие в отражении... атаки". Создание баз неприемлемо Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры. Он рассказал о планах Британии создать коалицию желающих в поддержку Киева, которая теоретически предполагала бы отправку военных на Украину после завершения военных действий. Келин сказал в эфире телеканала "Россия-24", что создание Лондоном двух морских баз (на Азовском море и на Черном море), о чем речь шла давно, совершенно неприемлемо для РФ, "поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины". Небо Украины может оказаться беззащитным перед ВС России У Украины практически нет собственных зенитных ракет, ее воздушное пространство может остаться без защиты через полгода, заявил командир украинского подразделения ПВО Алексей Коваленко на фоне прекращения США военной помощи Киеву. Во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, на данный момент только американские системы Patriot могут перехватывать российские баллистические ракеты, соответственно, прекращение ремонта и обслуживания этих комплексов, а также поставок боеприпасов к ним создадут проблемы для ВСУ. По словам Коваленко, воздушное пространство Украины может остаться без защиты через шесть месяцев. Тогда, считает украинский военный, ситуация будет хуже, чем в начале конфликта, возрастет число потерь в ВСУ. Он также посетовал на то, что с прошлого года многие военные из подразделений ПВО были отправлены на фронт. Коваленко выразил надежду, что Киев сможет наладить производство собственных дронов, но указал на то, что этому мешает, в частности, коррупция на Украине. По его мнению, президент США Дональд Трамп, принявший решение о прекращении военной помощи, больше не является союзником Украины. Мнение Орбана Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. В четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества. По его словам, в Брюсселе сейчас "ведут подсчеты", во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона человек, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе "зарплаты и пенсии", на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС. Венгерский премьер подчеркнул, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, их невозможно было бы реализовать даже с участием финансов США, поэтому "так не сработает, и это придется пересмотреть". Он подчеркнул, что это вопрос нескольких недель, "они вернутся и выяснится, что на эти цели денег нет".

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https://ria.ru/20250307/ukraina-2003684581.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

https://ria.ru/20250307/dizen-2003686501.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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