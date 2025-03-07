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ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:35:00+03:00
2025-03-07T12:35:00+03:00
2025-03-07T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 1 по 7 марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф
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ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
МО: ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ