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ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 07.03.2025 (обновлено: 12:40 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003601733.html
ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:35:00+03:00
2025-03-07T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 1 по 7 марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

МО: ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 1 по 7 марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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