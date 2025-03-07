https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003601733.html

ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 07.03.2025

ВС России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:35:00+03:00

2025-03-07T12:35:00+03:00

2025-03-07T12:40:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 1 по 7 марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф