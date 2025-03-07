https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530630.html
Опубликованы кадры освобождения Андреевки штурмовиками 114-й бригады
Опубликованы кадры освобождения Андреевки штурмовиками 114-й бригады - РИА Новости, 07.03.2025
Опубликованы кадры освобождения Андреевки штурмовиками 114-й бригады
МО РФ показало кадры освобождения поселка Андреевка в ДНР штурмовиками 114 бригады группировки войск "Центр". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:14:00+03:00
2025-03-07T05:14:00+03:00
2025-03-07T08:51:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 мар – РИА Новости. МО РФ показало кадры освобождения поселка Андреевка в ДНР штурмовиками 114 бригады группировки войск "Центр". Шестого марта Минобороны заявило об освобождении Андреевки. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения тщательно спланировали свои действия. Расчёты разведывательных БПЛА выявили огневые позиции, места скопления личного состава противника, а также замаскированные позиции расчётов БПЛА ВСУ", - сообщили в МО РФ о подготовке к штурму Андреевки. Там добавили, что подразделения группировки "Центр" использовали перед заходом штурмовых групп ударные дроны, дроны с системой сброса. Это позволило уничтожить основные огневые точки, а также пункты временной дислокации и расчёты БПЛА ВСУ. Затем малыми группами бойцы "Центра" провели зачистку огневых позиций, а также каждого здания и придворовой застройки. "После полной зачистки населенного пункта Андреевка военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" установили флаг Российской Федерации и всеми узнаваемый флаг бригады", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530516.html
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Кадры освобождения Андреевки в ДНР
Кадры освобождения Андреевки в ДНР
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры освобождения Андреевки штурмовиками 114-й бригады
Минобороны опубликовало кадры освобождения Андреевки штурмовиками 114-й бригады