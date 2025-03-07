https://ria.ru/20250307/sk-2003588137.html

СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области

СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области - РИА Новости, 07.03.2025

СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области

Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:54:00+03:00

2025-03-07T11:54:00+03:00

2025-03-07T11:54:00+03:00

происшествия

курская область

россия

суджанский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России. "Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что в феврале-марте 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийства двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что военные следователи проводят следственные действия по опознанию потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

курская область

россия

суджанский район

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происшествия, курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)