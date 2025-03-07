https://ria.ru/20250307/sk-2003588137.html
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области
Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:54:00+03:00
2025-03-07T11:54:00+03:00
2025-03-07T11:54:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России. "Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что в феврале-марте 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийства двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что военные следователи проводят следственные действия по опознанию потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей курского села Погребки