Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sk-2003588137.html
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области
Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:54:00+03:00
2025-03-07T11:54:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России. "Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что в феврале-марте 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийства двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что военные следователи проводят следственные действия по опознанию потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей Курской области

СК завел дело о теракте после убийства ВСУ двух жителей курского села Погребки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области в феврале-марте, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России.
"Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что в феврале-марте 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийства двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные следователи проводят следственные действия по опознанию потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело
19 января, 14:32
 
ПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала