https://ria.ru/20250307/siriya-2003708076.html

МИД России призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения кровопролития

МИД России призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения кровопролития - РИА Новости, 07.03.2025

МИД России призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения кровопролития

Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:53:00+03:00

2025-03-07T17:53:00+03:00

2025-03-07T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Россия встревожена резким обострением обстановки в Сирии."В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.Она добавила, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики."Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

https://ria.ru/20250307/aravija-2003580407.html

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россия, сирия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова