https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html

В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России

В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 07.03.2025

В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России

Лондонский уголовный суд Олд-Бейли признал виновными трех граждан Болгарии в якобы шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу полиция Лондона. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:46:00+03:00

2025-03-07T18:46:00+03:00

2025-03-07T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лондонский уголовный суд Олд-Бейли признал виновными трех граждан Болгарии в якобы шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу полиция Лондона. "После трехмесячного судебного разбирательства в Олд-Бейли две женщины и мужчина были признаны виновными в сговоре с целью получения информации, прямо или косвенно полезной для России", - говорится в пресс-релизе ведомства. Речь идет о Катрине Ивановой, Ване Габеровой и Тихомире Иванчеве. Суд считает, что они виновны в сговоре для сбора информации с августа 2020 по февраль 2023. Еще трое (Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Иван Стоянов) признались в якобе шпионаже до начала судебного разбирательства, сказано в релизе. В августе 2023 года британские СМИ сообщили, что в Великобритании были задержаны пять граждан Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. Королевская прокурорская служба Великобритании в сентябре того же года разрешила предъявить им обвинения в шпионаже в пользу России. Среди подозреваемых были названы Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова. В феврале 2024 года лондонская полиция сообщила, что обвинения в шпионаже были также предъявлены еще одному гражданину Болгарии - Тихомиру Иванчеву.

https://ria.ru/20250307/sud-2003561464.html

https://ria.ru/20241123/zhurnalist-1985310658.html

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