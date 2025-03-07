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В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 07.03.2025
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18:46 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html
В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России
В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 07.03.2025
В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России
Лондонский уголовный суд Олд-Бейли признал виновными трех граждан Болгарии в якобы шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу полиция Лондона. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:46:00+03:00
2025-03-07T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лондонский уголовный суд Олд-Бейли признал виновными трех граждан Болгарии в якобы шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу полиция Лондона. "После трехмесячного судебного разбирательства в Олд-Бейли две женщины и мужчина были признаны виновными в сговоре с целью получения информации, прямо или косвенно полезной для России", - говорится в пресс-релизе ведомства. Речь идет о Катрине Ивановой, Ване Габеровой и Тихомире Иванчеве. Суд считает, что они виновны в сговоре для сбора информации с августа 2020 по февраль 2023. Еще трое (Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Иван Стоянов) признались в якобе шпионаже до начала судебного разбирательства, сказано в релизе. В августе 2023 года британские СМИ сообщили, что в Великобритании были задержаны пять граждан Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. Королевская прокурорская служба Великобритании в сентябре того же года разрешила предъявить им обвинения в шпионаже в пользу России. Среди подозреваемых были названы Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова. В феврале 2024 года лондонская полиция сообщила, что обвинения в шпионаже были также предъявлены еще одному гражданину Болгарии - Тихомиру Иванчеву.
https://ria.ru/20250307/sud-2003561464.html
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в мире, болгария, россия, великобритания, лондон
В мире, Болгария, Россия, Великобритания, Лондон
В Лондоне трех болгар признали виновными в шпионаже в пользу России

Суд Лондона признал трех граждан Болгарии виновными в шпионаже в пользу России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПолицейский у здания Парламента в Лондоне
Полицейский у здания Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полицейский у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лондонский уголовный суд Олд-Бейли признал виновными трех граждан Болгарии в якобы шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу полиция Лондона.
«
"После трехмесячного судебного разбирательства в Олд-Бейли две женщины и мужчина были признаны виновными в сговоре с целью получения информации, прямо или косвенно полезной для России", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Речь идет о Катрине Ивановой, Ване Габеровой и Тихомире Иванчеве. Суд считает, что они виновны в сговоре для сбора информации с августа 2020 по февраль 2023. Еще трое (Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Иван Стоянов) признались в якобе шпионаже до начала судебного разбирательства, сказано в релизе.
В августе 2023 года британские СМИ сообщили, что в Великобритании были задержаны пять граждан Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. Королевская прокурорская служба Великобритании в сентябре того же года разрешила предъявить им обвинения в шпионаже в пользу России. Среди подозреваемых были названы Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова. В феврале 2024 года лондонская полиция сообщила, что обвинения в шпионаже были также предъявлены еще одному гражданину Болгарии - Тихомиру Иванчеву.
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