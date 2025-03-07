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В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии - РИА Новости, 07.03.2025
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12:39 07.03.2025 (обновлено: 12:51 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/shos-2003602313.html
В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии
В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии - РИА Новости, 07.03.2025
В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии
Спецслужбы стран ШОС согласовали проект программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:39:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Спецслужбы стран ШОС согласовали проект программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.В Ташкенте в пятницу состоялось 43-е заседание совета РАТС ШОС."В ходе работы согласованы… проект программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении для СМИ по итогам заседания.Советом РАТС ШОС также была одобрена работа компетентных органов государств-членов организации по итогам выполнения программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.Участники встречи также достигли договорённости о продолжении практики реализации совместных мер по противодействию использованию Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.На заседании также приняты решения о проведении в Киргизии одиннадцатого заседания руководителей пограничных служб стран ШОС и совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов организации в Белоруссии, добавили в пресс-службе.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте.
https://ria.ru/20250104/shos-1992463895.html
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ташкент, киргизия, белоруссия, шос, в мире
Ташкент, Киргизия, Белоруссия, ШОС, В мире
В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии

Спецслужбы стран ШОС согласовали проект программы по противодействию экстремизму

© sh.eastday.comШОС
ШОС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© sh.eastday.com
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ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Спецслужбы стран ШОС согласовали проект программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
В Ташкенте в пятницу состоялось 43-е заседание совета РАТС ШОС.
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"В ходе работы согласованы… проект программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении для СМИ по итогам заседания.
Советом РАТС ШОС также была одобрена работа компетентных органов государств-членов организации по итогам выполнения программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.
Участники встречи также достигли договорённости о продолжении практики реализации совместных мер по противодействию использованию Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
На заседании также приняты решения о проведении в Киргизии одиннадцатого заседания руководителей пограничных служб стран ШОС и совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов организации в Белоруссии, добавили в пресс-службе.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте.
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