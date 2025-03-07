В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии
Спецслужбы стран ШОС согласовали проект программы по противодействию экстремизму
ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Спецслужбы стран ШОС согласовали проект программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях
4 января, 07:40
"В ходе работы согласованы… проект программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении для СМИ по итогам заседания.
Советом РАТС ШОС также была одобрена работа компетентных органов государств-членов организации по итогам выполнения программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.
Участники встречи также достигли договорённости о продолжении практики реализации совместных мер по противодействию использованию Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
На заседании также приняты решения о проведении в Киргизии одиннадцатого заседания руководителей пограничных служб стран ШОС и совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов организации в Белоруссии, добавили в пресс-службе.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте.
СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября
3 сентября 2024, 07:49