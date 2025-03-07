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Российскому бизнесу есть что предложить в переговорах с США, заявил Шохин - РИА Новости, 07.03.2025
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14:33 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/shohin-2003630577.html
Российскому бизнесу есть что предложить в переговорах с США, заявил Шохин
Российскому бизнесу есть что предложить в переговорах с США, заявил Шохин - РИА Новости, 07.03.2025
Российскому бизнесу есть что предложить в переговорах с США, заявил Шохин
Российскому бизнесу есть что предложить при взаимодействии с американской стороной по вопросам снятия санкций в случае переговоров по этим вопросам: "карты... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:33:00+03:00
2025-03-07T14:33:00+03:00
экономика
россия
сша
москва
александр шохин
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российскому бизнесу есть что предложить при взаимодействии с американской стороной по вопросам снятия санкций в случае переговоров по этим вопросам: "карты есть", но пока "спрятаны в рукаве", заявил глава РСПП Александр Шохин. Американская торговая палата в России, как сообщил ее глава Роберт Эйджи в интервью РБК, готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов. "Нам (сторонам РФ и США - ред.) надо дать возможность попереговариваться. Нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить. У нас есть карты, но мы их пока в рукаве прячем", - сказал Шохин журналистам. В случае запуска обсуждения такой встречи "мы, наверное, будем переговорщиков своих назначать, исходя из уровня американской стороны и их функционала", добавил глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А сам президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html
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экономика, россия, сша, москва, александр шохин, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, США, Москва, Александр Шохин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, РБК (медиагруппа)
Российскому бизнесу есть что предложить в переговорах с США, заявил Шохин

Глава РСПП Шохин: российскому бизнесу есть что предложить в переговорах с США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российскому бизнесу есть что предложить при взаимодействии с американской стороной по вопросам снятия санкций в случае переговоров по этим вопросам: "карты есть", но пока "спрятаны в рукаве", заявил глава РСПП Александр Шохин.
Американская торговая палата в России, как сообщил ее глава Роберт Эйджи в интервью РБК, готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов.
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Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением
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"Нам (сторонам РФ и США - ред.) надо дать возможность попереговариваться. Нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить. У нас есть карты, но мы их пока в рукаве прячем", - сказал Шохин журналистам.
В случае запуска обсуждения такой встречи "мы, наверное, будем переговорщиков своих назначать, исходя из уровня американской стороны и их функционала", добавил глава Российского союза промышленников и предпринимателей.
Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А сам президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
В свою очередь первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
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ЭкономикаРоссияСШАМоскваАлександр ШохинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРБК (медиагруппа)
 
 
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