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Вучич обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество между странами
Вучич обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество между странами - РИА Новости, 07.03.2025
Вучич обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество между странами
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным улучшение торгового оборота между РФ и Сербией. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:58:00+03:00
2025-03-07T14:58:00+03:00
2025-03-07T15:25:00+03:00
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владимир путин
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 7 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным улучшение торгового оборота между РФ и Сербией.Телефонный разговор состоялся днем в пятницу."Только что закончил разговор с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. У нас был хороший, содержательный, осмелюсь сказать отличный разговор по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества. Мы говорили о политическом сотрудничестве, о том, как необходимо, чтобы межправкомиссии продолжали работать над улучшением нашего торгового оборота и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", - сказал президент Сербии.
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003638272.html
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сербия, в мире, россия, александр вучич, владимир путин, санкции в отношении россии
Сербия, В мире, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Вучич обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество между странами
Вучич обсудил с Путиным улучшение торгового оборота между Сербией и Россией