https://ria.ru/20250307/serbija-2003738179.html

В Сербии прошли массовые акции протеста

В Сербии прошли массовые акции протеста - РИА Новости, 07.03.2025

В Сербии прошли массовые акции протеста

Студенты и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии после обрушения 1 ноября и гибели 15 человек на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T22:02:00+03:00

2025-03-07T22:02:00+03:00

2025-03-07T22:02:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии после обрушения 1 ноября и гибели 15 человек на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, в пятницу провели массовые акции протеста в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, передает телеканал N1. Протестующие ранее призвали граждан в соцсетях устроить 7 марта "Общую забастовку" - не ходить в магазины, на работу и выйти на улицы с демонстрантами в Белграде городах. Столица Сербии продолжила жить обычной жизнью, но около 15.30 (17.30 мск) несколько тысяч человек блокировали круговую развязку на площади Славия и входящую в нее центральную улицу Краля Милана. Мирное шествие затем прошло от площади Славия по крупнейшим улицам по круговому маршруту трамвая №2 по центру Белграда, мимо зданий правительства министерств и ведомств. У здания Радио и телевидения Сербии (РТС) отделившая часть колонны провела специальный митинг, на котором члены профсоюза во главе с редактором культурных новостей РТС Драганом Вучеличем присоединились к протестующим и потребовали от руководства национального телеканала объективного освещения ситуации в стране и дали срок до следующего крупнейшего протеста 15 марта в Белграде. "В Нови-Саде протестное шествие вышло около 10.30 (11.30 мск) из студенческого кампуса, к ним присоединилось большое число граждан. Студенты перед тем призвали к общей забастовке. Шествие по городу продолжается шесть часов, планировалось пройти перед 14 официальными учреждениями в Нови-Саде, с которыми связаны требования протестующих, начиная со здания, где расположены прокуратура и суды", - передает телеканал. В третьем после Белграда по величине городе Сербии – Нише был организован протест в поддержку работников образования, которым недоплатили часть февральской зарплаты из-за протестов. "Протест в поддержку работников образования "Нет снижению напряженности" в Нише организовала неформальная группа студентов Нишского университета. После 15 минут молчания в память жертв падения навеса в Нови-Саде началось протестное шествие. Большое число собралось у здания Основного суда в Нише, где прошел митинг в поддержку работников образования", - передает телеканал. В четвертом по величине городе Сербии – Крагуеваце в пятницу протестующие студенты и сторонники оппозиции собрались в трех местах – у Палаты правосудия, Клинического центра и Первой Крагуевацкй гимназии, после чего отправились шествием по центру города. Подобные акции в пятницу также прошли в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и поселках. Скупщина (парламент) Сербии приняла накануне новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагает увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Протестующие ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

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https://ria.ru/20250203/serbija-1997111905.html

https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html

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в мире, сербия, белград (город), милан, александр вучич, московская биржа, сербская прогрессивная партия (спп)