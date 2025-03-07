https://ria.ru/20250307/savinykh-2003163562.html

Биография Виктора Савиных

Биография Виктора Савиных - РИА Новости, 07.03.2025

Биография Виктора Савиных

Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Петрович Савиных родился 7 марта 1940 года в деревне Березкины Оричевского района Кировской... РИА Новости, 07.03.2025

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справки

биографии

виктор савиных

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Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Петрович Савиных родился 7 марта 1940 года в деревне Березкины Оричевского района Кировской области.В 1960 году окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта (ныне Колледж Пермского института железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения), получив квалификацию "техник-путеец", в 1969 году – Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК, ныне Московский государственный университет геодезии и картографии) по специальности "оптико-электронные приборы", в 1976 году – аспирантуру МИИГАиК (заочно), в 1994 году – Дипломатическую академию МИД РФ, получив квалификацию "дипломат". Доктор технических наук (1990).С марта по октябрь 1960 года работал на Свердловской железной дороге бригадиром бригады по ремонту искусственных сооружений 6-й дистанции службы путей. С октября 1960 года по сентябрь 1963 года проходил срочную службу в Советской Армии в железнодорожных войсках, принимал участие в строительстве магистрали Ивдень – Обь. С сентября 1968 года по май 1969 года проходил преддипломную практику техником, а с мая 1969 года работал инженером в 312-м отделе Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева).С февраля по март 1974 года – инженер в 314-м отделе, а с марта 1974 года по сентябрь 1975 года работал там же в должности старшего инженера. Занимался разработкой оптических приборов для лунных космических кораблей, долговременных орбитальных станций и космических кораблей "Союз".С сентября 1975 года по декабрь 1978 года – старший инженер в 111-м отделе, где занимался отработкой бортовой документации.С декабря 1978 года по февраль 1989 года – в отряде космонавтов. С декабря 1978 года – космонавт-испытатель 110-го отдела; с марта 1982 года – космонавт-испытатель 291-го отдела; с апреля 1986 года – инструктор-космонавт-испытатель первого класса 291-го отдела; с июля 1988 года – инструктор-космонавт-испытатель, руководитель комплекса № 77 (отдел 300). Прошел полный курс подготовки к космическим полетам на кораблях "Союз", орбитальных станциях "Салют", орбитальном комплексе "Мир".В качестве бортинженера совершил три космических полета. Первый полет состоялся 12 марта – 26 мая 1981 года на корабле "Союз Т-4" На орбитальной станции "Салют-6" провел 74 суток 17 часов. Савиных стал 50-м космонавтом СССР и 100-м – Земли. Во второй полет, совершенный 6 июня – 21 ноября 1985 года на корабле "Союз Т-13", Виктор Савиных вместе с командиром Владимиром Джанибековым был отправлен для восстановления работоспособности космической станции "Салют-7", потерявшей управление из-за неисправности в системе контроля электропитания. Экипаж совершил первую в истории стыковку с неуправляемым объектом. Для устранения неполадок Савиных осуществил выход в открытый космос продолжительностью пять часов (продолжительность полета – 168 суток 3 часа).Третий полет в космос совершил 7-17 июня 1988 года на корабле "Союз ТМ-5" и орбитальном комплексе "Мир" (продолжительность полета – 9 суток 20 часов).В ноябре 1988 года Виктор Савиных был избран ректором МИИГАиК, к работе приступил в феврале 1989 года, когда был отчислен из отряда космонавтов в связи с переходом на другую работу. Занимал эту должность до мая 2007 года. В 2007 году был избран президентом МИИГАиК. С 1991 года – профессор кафедры аэрокосмической съемки. Является почетным профессором университета. В 1989-1992 годах Виктор Савиных был народным депутатом СССР.В 2008-2010 годах – член Общественной палаты РФ, входил в комиссию по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей.В 2011-2016 годах – депутат Законодательного собрания Кировской области V созыва от партии "Единая Россия".С октября 2013 года – председатель Совета директоров АО Коммерческий банк "Хлынов". Виктор Савиных – академик Международной академии астронавтики (1990), член Российской инженерной академии (1993), академик РАН (2019). Член президиума Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, ученого совета Московского городского отделения Русского географического общества, Ассоциации участников космических полетов (The Association of Space Explorers). Савиных – главный редактор журнала "Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка", заместитель главного редактора журнала "Исследование Земли из космоса". Автор более 300 научных работ, ряда книг, в том числе научно-популярных изданий: "Земля ждет и надеется" (1983), "Записки с мертвой станции" (1999), "Вятка. Байконур. Космос" (2002), "Моя космическая почта" (2010). Виктор Савиных – дважды Герой Советского Союза (1981, 1985), Герой Монгольской Народной Республики (1981), Герой Народной Республики Болгария (1988); летчик-космонавт СССР (1981), космонавт 1-го класса (1986).Заслуженный мастер спорта СССР (1981).Награжден тремя орденами Ленина (1981, 1985, 1988).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень (2020), II степень (2000), III степень (1994), IV степень (2010). Награжден орденом Почета (2004), орденом Гагарина (2025), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011), а также орденами и медалями иностранных государств.Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2010).Награжден Золотой медалью имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР (1986).Является лауреатом Государственной премии СССР (1989) и Государственной премии РФ в области науки и техники (1996), премии президента РФ в области образования (2003), премии правительства РФ в области науки и техники (2003) и области образования (2014). В 2002 году Савиных был отмечен премией имени Ф.Н. Красовского за лучшие научно-технические разработки в геодезии. Виктор Савиных – почетный гражданин городов Калуги, Перми, Кирова (Россия), Джезказган (Казахстан), Улан-Батора, Дархан (Монголия).В 1989 году в доме космонавта в деревне Березкины Оричевского района был открыт музей. В 2005 году именем космонавта была названа малая планета 6890, открытая 3 сентября 1975 года.В 2007 году в городе Кирове на территории музея К.Э. Циолковского установлен бюст Савиных. В 2018 году при музее был открыт Детский космический центр, которому было присвоено имя космонавта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, виктор савиных