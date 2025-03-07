Рейтинг@Mail.ru
В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003726026.html
В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России
В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России - РИА Новости, 07.03.2025
В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России
Активисты планируют 11 марта передать президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:55:00+03:00
2025-03-07T19:55:00+03:00
в мире
россия
словакия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Активисты планируют 11 марта передать президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. В феврале Алекса сообщал, что сбор подписей для проведения референдума об отмене санкций против РФ прекращен, поскольку их собрано даже больше, чем необходимо. "Увидимся 11 марта, когда пойдем передать подписи господину президенту", - сообщил Алекса в соцсетях в пятницу. Он поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию, а также организации и СМИ, оказавшие поддержку активистам его организации. По словам Алексы, им удалось собрать более 450 тысяч подписей. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. О проведении сбора подписей сообщал РИА Новости и председатель объединения Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллионов человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
https://ria.ru/20250307/britanija-2003707786.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, москва, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин
В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России

Активисты передадут президенту Словакии петицию об отмене санкций против РФ

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Активисты планируют 11 марта передать президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса.
В феврале Алекса сообщал, что сбор подписей для проведения референдума об отмене санкций против РФ прекращен, поскольку их собрано даже больше, чем необходимо.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России
23 декабря 2024, 14:50
«
"Увидимся 11 марта, когда пойдем передать подписи господину президенту", - сообщил Алекса в соцсетях в пятницу.
Он поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию, а также организации и СМИ, оказавшие поддержку активистам его организации. По словам Алексы, им удалось собрать более 450 тысяч подписей.
В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране.
О проведении сбора подписей сообщал РИА Новости и председатель объединения Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией
26 февраля, 06:18
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллионов человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
Вчера, 17:52
 
В миреРоссияСловакияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала