В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России
Активисты передадут президенту Словакии петицию об отмене санкций против РФ
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Активисты планируют 11 марта передать президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса.
В феврале Алекса сообщал, что сбор подписей для проведения референдума об отмене санкций против РФ прекращен, поскольку их собрано даже больше, чем необходимо.
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"Увидимся 11 марта, когда пойдем передать подписи господину президенту", - сообщил Алекса в соцсетях в пятницу.
Он поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию, а также организации и СМИ, оказавшие поддержку активистам его организации. По словам Алексы, им удалось собрать более 450 тысяч подписей.
В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране.
О проведении сбора подписей сообщал РИА Новости и председатель объединения Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии.
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Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллионов человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.