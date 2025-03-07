https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003726026.html

В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России

В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России - РИА Новости, 07.03.2025

В Словакии передадут президенту петицию об отмене санкций против России

Активисты планируют 11 марта передать президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:55:00+03:00

2025-03-07T19:55:00+03:00

2025-03-07T19:55:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Активисты планируют 11 марта передать президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. В феврале Алекса сообщал, что сбор подписей для проведения референдума об отмене санкций против РФ прекращен, поскольку их собрано даже больше, чем необходимо. "Увидимся 11 марта, когда пойдем передать подписи господину президенту", - сообщил Алекса в соцсетях в пятницу. Он поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию, а также организации и СМИ, оказавшие поддержку активистам его организации. По словам Алексы, им удалось собрать более 450 тысяч подписей. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. О проведении сбора подписей сообщал РИА Новости и председатель объединения Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллионов человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html

https://ria.ru/20250307/britanija-2003707786.html

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