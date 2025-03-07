https://ria.ru/20250307/rozhkova-2003687338.html

Полтора года на жизнь и две смерти: трагическая судьба "Петросяна в юбке"

Полтора года на жизнь и две смерти: трагическая судьба "Петросяна в юбке" - РИА Новости, 07.03.2025

Полтора года на жизнь и две смерти: трагическая судьба "Петросяна в юбке"

Острый язык, яркий макияж и фирменное "Ой, мама дорогая!" — такой знают Светлану Рожкову миллионы зрителей. Дважды побывав на том свете и получив приговор от... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:06:00+03:00

2025-03-07T19:06:00+03:00

2025-03-07T19:06:00+03:00

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Острый язык, яркий макияж и фирменное "Ой, мама дорогая!" — такой знают Светлану Рожкову миллионы зрителей. Дважды побывав на том свете и получив приговор от врачей, Светлана Рожкова продолжает выходить на сцену с улыбкой. Как эта женщина с бешеной энергетикой превратила свои страдания в источник силы и почему даже смертельный диагноз не смог ее сломить?Девочка из МожайскаСветлана родилась 16 февраля 1965 года в Можайске, но детство провела в Кисловодске. Ее мама работала администратором в филармонии — именно это окружение во многом предопределило будущий путь девочки."Настолько активным ребенком я была, что мама хотела иметь кучу детей, но передумала, едва я выросла из пеленок," — вспоминает артистка.Неуемная энергия, постоянное участие в комсомольской работе, танцы, спортивные секции и театральная студия — Светлана с ранних лет тяготела к творчеству и сцене. Но первая попытка штурмовать театральный вуз закончилась провалом — Рожкова не прошла вступительные экзамены.От ведущей концертов до звезды "Аншлага"Путь к славе начался в 1984 году, когда 20-летняя Светлана поступила в творческую мастерскую эстрадного искусства при Ленинградском государственном концертном объединении.Мало кто знает, что Рожкова успела поработать в Республике Тыва и гастролировать с ансамблем Кызыла по Сибири и Дальнему Востоку.Через два года она окончила ГИТИС и стала артисткой государственной филармонии в Кисловодске, где вела концерты. Затем — собственная сольная программа "Сеанс смехотерапии".Настоящий прорыв случился, когда Рожкову заметил Евгений Петросян и пригласил в "Смехопанораму". Успех был молниеносным — сразу последовало предложение стать участницей "Аншлага", самой популярной юмористической передачи того времени. Именно эта программа принесла ей всероссийскую славу и народную любовь.Музыкант, уехавший в АмерикуО первом муже Светлана говорит неохотно. Брак с музыкантом Андреем Богдановым подарил ей дочь Яну, но отношения не выдержали испытаний. Главной проблемой стала нереализованность творческого потенциала Богданова. После развода в конце 1980-х он эмигрировал в США искать счастья на другом континенте.Несмотря на то, что бывший муж оставил ее одну с ребенком без поддержки, Рожкова не держит зла:"Андрей — очень одаренный человек, до сих пор пишет музыку, она занимает главное место в его жизни," — признавалась артистка в программе "Судьба человека". — "А для меня на первом месте всегда была семья".Семь лет "греха" и фиктивный брак, ставший настоящимСвою вторую половинку Светлана встретила в Кисловодске. Певец Юрий Евдокунин сначала стал ее творческим партнером, а потом отношения переросли в романтические. Но после первого неудачного опыта юмористка не спешила в ЗАГС."Меня вполне устраивала жизнь в грехе," — шутит артистка. Все изменилось, когда встал вопрос о получении жилья. Чтобы претендовать не на двухкомнатную, а на трехкомнатную квартиру, требовалось официальное замужество. Светлана предложила Евдокунину фиктивный брак, но тот поставил условие: "Только по-настоящему!"Так после семи лет отношений они узаконили свой союз. В этом браке родилась вторая дочь Рожковой — Варвара. Со временем Юрий стал еще и директором своей знаменитой супруги."Я не ошиблась и не разочаровалась в муже. Более преданного и любящего человека вряд ли встретила бы," — признается Светлана.Дочери, унаследовавшие талантыСтаршая дочь Яна выбрала путь, далекий от сцены — она в совершенстве владеет четырьмя языками и занимается переводом художественной литературы. В 2023 году ей пришлось столкнуться с серьезным испытанием: у девушки обнаружили опухоль в кишечнике. К счастью, болезнь выявили на нулевой стадии и вовремя прооперировали. Врачи признались: промедли они месяц-два, и прогноз был бы намного хуже.Вторую беременность Светлана долго скрывала. Причина — тяжелые первые роды, из-за которых все близкие, особенно мать артистки, боялись за ее здоровье. К счастью, во второй раз все прошло благополучно.Младшая Варвара решила идти по стопам родителей. Она уже получила диплом училища Гнесиных, где училась вокалу у самого Сергея Пенкина. По словам Светланы, дочь мечтает о карьере эстрадной певицы и уже начала движение к этой цели.Два раза на волосок от смерти и страшный диагнозУ самой Светланы проблемы со здоровьем начались еще в молодости. Юмористка практически не употребляет алкоголь — организм не принимает даже малые дозы. Однажды после небольшого количества спиртного у нее остановилось сердце. Врачам чудом удалось вернуть артистку к жизни.Второй раз Рожкова перенесла клиническую смерть после наезда автомобиля. Они с мужем Юрием прогуливались по Кисловодску, когда на них налетел лихач. Супруг отделался ушибами, а вот Светлана получила серьезные травмы и восстанавливалась целый год.Но самое страшное испытание ждало ее в 2015 году. Рожкова начала стремительно терять вес, появились боли в области сердца. Обследование выявило билиарный цирроз — редкое аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственную печень. Прогнозы врачей были неутешительными: не больше полутора лет жизни.К счастью, мрачные прогнозы не сбылись. Сегодня Светлана продолжает бороться с болезнью и пока избегает пересадки печени, которая применяется в крайних случаях при ее диагнозе."Вся моя жизнь — жертва"Из-за болезни Рожковой пришлось временно отказаться от концертов, но сейчас она снова радует поклонников выступлениями. Помимо традиционных юмористических номеров, артистка занята в театральной постановке "Два мужа по цене одного".При этом Светлана старается больше времени проводить с семьей, которая поддерживает ее в борьбе с болезнью."Вся моя жизнь — жертва," — признается артистка. — "Профессия не давала возможности уделять достаточно времени детям, друзьям. Даже когда еду отдыхать, беру с собой свои талмуды, чтобы оставаться в строю".Но Рожкова ни о чем не жалеет. По ее словам, она могла бы "жить красиво, но абсолютно бездарно". Вместо этого юмористка выбрала трудный путь, требующий железной самодисциплины, и обрела на нем свое счастье.

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можайск, россия, евгений петросян, сергей пенкин