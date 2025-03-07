https://ria.ru/20250307/rozhdaemost-2003691836.html

В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости

В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости - РИА Новости, 07.03.2025

В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости

Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:20:00+03:00

2025-03-07T17:20:00+03:00

2025-03-07T17:20:00+03:00

болгария

франция

венгрия

евросоюз

евростат

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151746/98/1517469831_202:475:2999:2048_1920x0_80_0_0_cf02a875251c7cfea708934c6548d9c6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат. "В 2023 году в ЕС родились 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше в сравнении с 3,88 миллионами в 2022 году. Это самое значительное годовое снижение, зафиксированное с 1961 года", - говорится в сообщении Евростата. По его данным, суммарный коэффициент рождаемости в ЕС составил 1,38 ребенка на женщину по сравнению с 1,46 в 2022 году. На этом фоне лучшая в ЕС ситуация с рождаемостью в 2023 году отмечена в Болгарии, где суммарный коэффициент рождаемости составил 1,81. За ней следуют Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Самые низкие показатели наблюдались на Мальте (1,06), в Испании (1,12) и в Литве (1,18).

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996654033.html

болгария

франция

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, франция, венгрия, евросоюз, евростат, в мире