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В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости
В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости - РИА Новости, 07.03.2025
В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости
Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:20:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат. "В 2023 году в ЕС родились 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше в сравнении с 3,88 миллионами в 2022 году. Это самое значительное годовое снижение, зафиксированное с 1961 года", - говорится в сообщении Евростата. По его данным, суммарный коэффициент рождаемости в ЕС составил 1,38 ребенка на женщину по сравнению с 1,46 в 2022 году. На этом фоне лучшая в ЕС ситуация с рождаемостью в 2023 году отмечена в Болгарии, где суммарный коэффициент рождаемости составил 1,81. За ней следуют Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Самые низкие показатели наблюдались на Мальте (1,06), в Испании (1,12) и в Литве (1,18).
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болгария, франция, венгрия, евросоюз, евростат, в мире
Болгария, Франция, Венгрия, Евросоюз, Евростат, В мире
В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости
Евростат зафиксировал рекордное снижение рождаемости в Евросоюзе в 2023 году