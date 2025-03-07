"Ростех" начал поставки СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры
"Ростех" начал поставки импортозамещенных СВЧ-модулей для радиоэлектроники
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (принадлежит госкорпорации "Ростех") поставил заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры, которые позволят заместить зарубежные аналоги, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" передал заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры наземного, воздушного и космического базирования. Устройства заменят американские, немецкие и французские аналоги", - говорится в сообщении.
Модули СВЧ серии М34230 разработаны Специальным конструкторским бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в холдинг "Росэлектроника"), они способны выдерживать многократные удары с ускорением и работать при температуре от минус 60 до плюс 85 градусов по Цельсию.
"На протяжении многих лет в сегменте СВЧ-модулей доминировали иностранные производители. Ограничение поставок зарубежной ЭКБ создавало сложности при разработке отечественной аппаратуры. Применение модулей М34230 производства СКТБ РТ сократит сроки проектирования и производства конечных изделий и снизит их себестоимость. Предприятие уже передало заказчикам более 80 СВЧ-модулей и продолжает наращивать их выпуск", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора СКТБ РТ по развитию бизнеса Дмитрия Бадулина.
Разработка полностью заменит аналоги из США, а также является функциональной заменой французских и немецких комплектующих. Применение современной отечественной электронно-компонентной базы (ЭКБ) позволило снизить цену российских СВЧ-модулей на 40-55% по сравнению с зарубежными аналогами, уточнили в "Ростехе".