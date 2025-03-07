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"Ростех" начал поставки СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры - РИА Новости, 07.03.2025
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08:42 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/roselektronika-2003545357.html
"Ростех" начал поставки СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры
"Ростех" начал поставки СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры - РИА Новости, 07.03.2025
"Ростех" начал поставки СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры
Холдинг "Росэлектроника" (принадлежит госкорпорации "Ростех") поставил заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры, которые позволят заместить... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:42:00+03:00
2025-03-07T08:42:00+03:00
технологии
российская электроника
ростех
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (принадлежит госкорпорации "Ростех") поставил заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры, которые позволят заместить зарубежные аналоги, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" передал заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры наземного, воздушного и космического базирования. Устройства заменят американские, немецкие и французские аналоги", - говорится в сообщении. Модули СВЧ серии М34230 разработаны Специальным конструкторским бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в холдинг "Росэлектроника"), они способны выдерживать многократные удары с ускорением и работать при температуре от минус 60 до плюс 85 градусов по Цельсию. "На протяжении многих лет в сегменте СВЧ-модулей доминировали иностранные производители. Ограничение поставок зарубежной ЭКБ создавало сложности при разработке отечественной аппаратуры. Применение модулей М34230 производства СКТБ РТ сократит сроки проектирования и производства конечных изделий и снизит их себестоимость. Предприятие уже передало заказчикам более 80 СВЧ-модулей и продолжает наращивать их выпуск", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора СКТБ РТ по развитию бизнеса Дмитрия Бадулина. Разработка полностью заменит аналоги из США, а также является функциональной заменой французских и немецких комплектующих. Применение современной отечественной электронно-компонентной базы (ЭКБ) позволило снизить цену российских СВЧ-модулей на 40-55% по сравнению с зарубежными аналогами, уточнили в "Ростехе".
https://ria.ru/20250214/rostehi-1999294820.html
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технологии, российская электроника, ростех, россия
Технологии, Российская электроника, Ростех, Россия
"Ростех" начал поставки СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры

"Ростех" начал поставки импортозамещенных СВЧ-модулей для радиоэлектроники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (принадлежит госкорпорации "Ростех") поставил заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры, которые позволят заместить зарубежные аналоги, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" передал заказчикам первые СВЧ-модули для радиоэлектронной аппаратуры наземного, воздушного и космического базирования. Устройства заменят американские, немецкие и французские аналоги", - говорится в сообщении.
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Модули СВЧ серии М34230 разработаны Специальным конструкторским бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в холдинг "Росэлектроника"), они способны выдерживать многократные удары с ускорением и работать при температуре от минус 60 до плюс 85 градусов по Цельсию.
"На протяжении многих лет в сегменте СВЧ-модулей доминировали иностранные производители. Ограничение поставок зарубежной ЭКБ создавало сложности при разработке отечественной аппаратуры. Применение модулей М34230 производства СКТБ РТ сократит сроки проектирования и производства конечных изделий и снизит их себестоимость. Предприятие уже передало заказчикам более 80 СВЧ-модулей и продолжает наращивать их выпуск", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора СКТБ РТ по развитию бизнеса Дмитрия Бадулина.
Разработка полностью заменит аналоги из США, а также является функциональной заменой французских и немецких комплектующих. Применение современной отечественной электронно-компонентной базы (ЭКБ) позволило снизить цену российских СВЧ-модулей на 40-55% по сравнению с зарубежными аналогами, уточнили в "Ростехе".
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