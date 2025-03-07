https://ria.ru/20250307/rakova-2003657728.html

Ракова: фотовыставка "Женщина: путь от мечты к вершинам" открылась в Москве

Ракова: фотовыставка "Женщина: путь от мечты к вершинам" открылась в Москве - РИА Новости, 07.03.2025

Ракова: фотовыставка "Женщина: путь от мечты к вершинам" открылась в Москве

Фотопортреты Марии Захаровой, Екатерины Стриженовой и других выдающихся женщин представлены на открывшейся в Москве фотовыставке "Женщина: путь от мечты к... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:26:00+03:00

2025-03-07T16:26:00+03:00

2025-03-07T16:26:00+03:00

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фотопортреты Марии Захаровой, Екатерины Стриженовой и других выдающихся женщин представлены на открывшейся в Москве фотовыставке "Женщина: путь от мечты к вершинам", сообщает пресс-служба Комплекса социального развития столицы. В экспозиции - 16 портретов и биографий известных женщин и представительниц социальной сферы столицы. Выставка организована Комплексом социального развития Москвы совместно с арт-пространством Sistema Gallery при поддержке АФК "Система". "Наш фотопроект о женщинах, которые делают мир лучше и добрее – от олимпийских чемпионов до учителей, врачей и филантропов. Все они признанные профессионалы, доказывающие это своим ежедневным трудом. Каждая из них прошла свой путь к успеху, непохожий на других. Но есть и общее – трудолюбие, целеустремленность, вера в свои силы и свою звезду", - сказала на открытии заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова цитирует сайт правительства Москвы. В числе представленных на выставке - фотопортреты официального представителя МИД России Марии Захаровой, народной артистки РФ Дианы Гурцкой, актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, телеведущей и общественного деятеля Тины Канделаки, спортсменки и телеведущей Марии Киселевой, бывшего главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер. "Проект Комплекса социального развития подчеркивает значимость личности и судьбы выдающихся женщин. Сейчас прекрасные девушки все чаще становятся частью мировой повестки, становятся опорой для своих мужей, для своих близких, для своих семей. При этом они не только находят пути для самореализации, но и вносят значительный вклад в улучшение мира. Посмотрите на фотографии врачей, учителей. Насколько глубокие портреты, насколько интересные люди. И никогда в жизни не скажешь, что это лица не с обложки", – приводятся на сайте столичного правительства слова Захаровой. Выставка будет работать по 21 марта, вход свободный.

https://ria.ru/20250221/servis-2000717183.html

https://ria.ru/20241228/rakova-1991794145.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, анастасия ракова , москва