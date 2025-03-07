https://ria.ru/20250307/pvo-2003736385.html

В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ

В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ

ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:44:00+03:00

2025-03-07T21:44:00+03:00

2025-03-07T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БПЛА по территории Брянской области" - сообщил он. Богомаз добавил, что силы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность