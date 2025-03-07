https://ria.ru/20250307/pvo-2003736385.html
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ
ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:44:00+03:00
2025-03-07T21:44:00+03:00
2025-03-07T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БПЛА по территории Брянской области" - сообщил он. Богомаз добавил, что силы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ
Богомаз: ПВО отражает попытку атаки ВСУ с применением БПЛА в Брянской области