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В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/pvo-2003736385.html
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ
ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:44:00+03:00
2025-03-07T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БПЛА по территории Брянской области" - сообщил он. Богомаз добавил, что силы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Брянской области отражают попытку атаки беспилотников ВСУ

Богомаз: ПВО отражает попытку атаки ВСУ с применением БПЛА в Брянской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ отражают попытку вражеской атаки с применением беспилотников по территории Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БПЛА по территории Брянской области" - сообщил он.
Богомаз добавил, что силы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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