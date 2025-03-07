https://ria.ru/20250307/pvo-2003602541.html
Российская ПВО сбила 637 беспилотников ВСУ самолетного типа за неделю
Российская ПВО сбила 637 беспилотников ВСУ самолетного типа за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
Российская ПВО сбила 637 беспилотников ВСУ самолетного типа за неделю
Российские средства ПВО за неделю сбили 21 украинскую управляемую авиабомбу JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 637 беспилотников... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:39:00+03:00
2025-03-07T12:39:00+03:00
2025-03-07T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили 21 украинскую управляемую авиабомбу JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 637 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 471 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 573 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 637 беспилотников ВСУ самолетного типа за неделю
МО РФ: ПВО сбила 21 управляемую авиабомбу JDAM и 637 беспилотников ВСУ за неделю