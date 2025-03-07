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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/pvo--2003716150.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 07.03.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:44:00+03:00
2025-03-07T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "В 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
"В 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьБезопасность
 
 
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