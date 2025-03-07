https://ria.ru/20250307/putin-2003676342.html

Путин и Вучич условились о продолжении контактов

Путин и Вучич условились о продолжении контактов - РИА Новости, 07.03.2025

Путин и Вучич условились о продолжении контактов

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились о продолжении дальнейших контактов на различных... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:42:00+03:00

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сербия

россия

владимир путин

александр вучич

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля. "Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием. Условлено о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250301/serbija-2002474696.html

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сербия, россия, владимир путин, александр вучич, в мире