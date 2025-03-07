https://ria.ru/20250307/putin-2003676342.html
Путин и Вучич условились о продолжении контактов
Путин и Вучич условились о продолжении контактов - РИА Новости, 07.03.2025
Путин и Вучич условились о продолжении контактов
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились о продолжении дальнейших контактов на различных... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:42:00+03:00
2025-03-07T16:42:00+03:00
2025-03-07T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля. "Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием. Условлено о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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сербия, россия, владимир путин, александр вучич, в мире
Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, В мире
Путин и Вучич условились о продолжении контактов
Путин и Вучич условились о продолжении контактов на различных уровнях