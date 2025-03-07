https://ria.ru/20250307/proekty-2003672036.html

Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе

Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе - РИА Новости, 07.03.2025

Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе

Более 130 проектов реализуют в Ярославской области в 2025 году в рамках программы "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:35:00+03:00

2025-03-07T16:35:00+03:00

2025-03-07T16:35:00+03:00

общество

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Более 130 проектов реализуют в Ярославской области в 2025 году в рамках программы "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Уже в конце марта начнется новый сезон благоустройства. По проекту "Наши дворы" в программе ремонта более 130 объектов во всех городах и округах региона. Среди видов работ – благоустройство придомовых территорий, установка детских и спортивных площадок, обустройство мест выгула животных и выполнение других задач по запросам жителей", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что общий объем выделенного правительством региона финансирования составляет около 760 миллионов рублей. По данным губернатора, госэкспертизу прошли уже более 90 проектов, еще 30 – в завершающей стадии проекта. "Своевременная подготовка проектно-сметной документации позволяет раньше начать выполнение работ, тем более в этом году погода дает возможность в ближайшее время уже выйти на объекты. Основной объем благоустройства будет завершен к 1 сентября. Используем и лимиты следующего года, чтобы работать опережающими темпами", - подчеркнул Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит реализацию программы "Наши дворы" до тех пор, пока не будет приведен в порядок весь регион. По данным правительства Ярославской области, в предыдущие годы благодаря губернаторской программе преобразилось около 400 дворовых территорий.

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html

https://ria.ru/20240914/yaroslavl-1972667595.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, ярославская область, михаил евраев