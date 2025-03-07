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Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе - РИА Новости, 07.03.2025
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16:35 07.03.2025
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Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе
Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе - РИА Новости, 07.03.2025
Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе
Более 130 проектов реализуют в Ярославской области в 2025 году в рамках программы "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:35:00+03:00
2025-03-07T16:35:00+03:00
общество
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Более 130 проектов реализуют в Ярославской области в 2025 году в рамках программы "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Уже в конце марта начнется новый сезон благоустройства. По проекту "Наши дворы" в программе ремонта более 130 объектов во всех городах и округах региона. Среди видов работ – благоустройство придомовых территорий, установка детских и спортивных площадок, обустройство мест выгула животных и выполнение других задач по запросам жителей", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что общий объем выделенного правительством региона финансирования составляет около 760 миллионов рублей. По данным губернатора, госэкспертизу прошли уже более 90 проектов, еще 30 – в завершающей стадии проекта. "Своевременная подготовка проектно-сметной документации позволяет раньше начать выполнение работ, тем более в этом году погода дает возможность в ближайшее время уже выйти на объекты. Основной объем благоустройства будет завершен к 1 сентября. Используем и лимиты следующего года, чтобы работать опережающими темпами", - подчеркнул Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит реализацию программы "Наши дворы" до тех пор, пока не будет приведен в порядок весь регион. По данным правительства Ярославской области, в предыдущие годы благодаря губернаторской программе преобразилось около 400 дворовых территорий.
https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html
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общество, ярославская область, михаил евраев
Общество, Ярославская область, Михаил Евраев
Более 130 ярославских дворов отремонтируют по губернаторской программе

Евраев: более 130 проектов реализуют в Ярославской области в 2025 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Более 130 проектов реализуют в Ярославской области в 2025 году в рамках программы "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Уже в конце марта начнется новый сезон благоустройства. По проекту "Наши дворы" в программе ремонта более 130 объектов во всех городах и округах региона. Среди видов работ – благоустройство придомовых территорий, установка детских и спортивных площадок, обустройство мест выгула животных и выполнение других задач по запросам жителей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что общий объем выделенного правительством региона финансирования составляет около 760 миллионов рублей. По данным губернатора, госэкспертизу прошли уже более 90 проектов, еще 30 – в завершающей стадии проекта.
"Своевременная подготовка проектно-сметной документации позволяет раньше начать выполнение работ, тем более в этом году погода дает возможность в ближайшее время уже выйти на объекты. Основной объем благоустройства будет завершен к 1 сентября. Используем и лимиты следующего года, чтобы работать опережающими темпами", - подчеркнул Евраев.
Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит реализацию программы "Наши дворы" до тех пор, пока не будет приведен в порядок весь регион.
По данным правительства Ярославской области, в предыдущие годы благодаря губернаторской программе преобразилось около 400 дворовых территорий.
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ОбществоЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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