https://ria.ru/20250307/proekt-2003630109.html

В Пензенской области стартует проект "Герои Пензенского края"

В Пензенской области стартует проект "Герои Пензенского края" - РИА Новости, 07.03.2025

В Пензенской области стартует проект "Герои Пензенского края"

Кадровый проект "Герои Пензенского края" для ветеранов и действующих участников специальной военной операции стартует 10 марта в Пензенской области, сообщил... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:29:00+03:00

2025-03-07T14:29:00+03:00

2025-03-07T14:29:00+03:00

пензенская область

россия

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 7 мар - РИА Новости. Кадровый проект "Герои Пензенского края" для ветеранов и действующих участников специальной военной операции стартует 10 марта в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "У нас в России уже год действует президентский кадровый проект "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Как отметил наш президент... защитники Отечества должны учиться для того, чтобы работать на руководящих должностях. Для этого, конечно, нужны специальные знания, компетенции... По поручению нашего президента аналогичные проекты мы создаем в регионах. Я подписал указ о старте региональной кадровой программы "Герои Пензенского края". Прошу руководителей органов власти и местного самоуправления привлечь к проекту "Герои Пензенского края" энергичных, деятельных, инициативных, ответственных ветеранов и действующих участников специальной военной операции. Такие люди нам, безусловно, нужны, и они составят в будущем костяк системы управления Пензенской области", - сказал Мельниченко на видео в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что регистрация участников программы начнется 10 марта. "Приглашаю участников и ветеранов СВО в проект, который даст возможность пройти необходимую подготовку для работы на руководящих должностях в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях и в организациях... Пензенской области нужны энергичные и компетентные люди, преданные Родине. Ждём вас", - написал он.

https://ria.ru/20250206/timchenko-1997836419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, олег мельниченко