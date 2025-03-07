https://ria.ru/20250307/produkty-2003548903.html

Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО

Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2025

Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО

Фермеры, которые участвуют в московских ярмарках, отправляют свою продукцию в зону СВО, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:07:00+03:00

2025-03-07T09:07:00+03:00

2025-03-07T09:07:00+03:00

надежные люди

воронежская область

москва

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003548284_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_683a2d120777b28e4f136e44115947d7.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фермеры, которые участвуют в московских ярмарках, отправляют свою продукцию в зону СВО, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий. Фермеры отправляют им свою продукцию: свежие овощи, мясные изделия и консервы. Например, перед Новым годом в зону СВО передали сладости и фрукты, а представитель Воронежской области - орехи и сухофрукты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на московских ярмарках и рыбных рынках участники СВО и члены их семей получают скидку 10%. Также в продаже представлена фермерская продукция более чем из 40 российских регионов, каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а перед реализацией их проверяют специалисты комитета ветеринарии столицы. Уточняется, что площадки имеют удобное расположение: они находятся рядом с остановками наземного транспорта и станциями метро.

https://ria.ru/20241115/pomosch-1983874959.html

воронежская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воронежская область, москва, вооруженные силы рф