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Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2025
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Надежные люди
 
09:07 07.03.2025
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Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО
Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2025
Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО
Фермеры, которые участвуют в московских ярмарках, отправляют свою продукцию в зону СВО, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фермеры, которые участвуют в московских ярмарках, отправляют свою продукцию в зону СВО, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий. Фермеры отправляют им свою продукцию: свежие овощи, мясные изделия и консервы. Например, перед Новым годом в зону СВО передали сладости и фрукты, а представитель Воронежской области - орехи и сухофрукты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на московских ярмарках и рыбных рынках участники СВО и члены их семей получают скидку 10%. Также в продаже представлена фермерская продукция более чем из 40 российских регионов, каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а перед реализацией их проверяют специалисты комитета ветеринарии столицы. Уточняется, что площадки имеют удобное расположение: они находятся рядом с остановками наземного транспорта и станциями метро.
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воронежская область, москва, вооруженные силы рф
Надежные люди, Воронежская область, Москва, Вооруженные силы РФ
Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО

Участники московских ярмарок отправляют овощи и консервы в зону СВО

© Фото : пресс-служба Департамента торговли и услуг города МосквыУчастники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО
Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фермеры, которые участвуют в московских ярмарках, отправляют свою продукцию в зону СВО, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий. Фермеры отправляют им свою продукцию: свежие овощи, мясные изделия и консервы. Например, перед Новым годом в зону СВО передали сладости и фрукты, а представитель Воронежской области - орехи и сухофрукты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на московских ярмарках и рыбных рынках участники СВО и члены их семей получают скидку 10%. Также в продаже представлена фермерская продукция более чем из 40 российских регионов, каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а перед реализацией их проверяют специалисты комитета ветеринарии столицы.
Уточняется, что площадки имеют удобное расположение: они находятся рядом с остановками наземного транспорта и станциями метро.
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