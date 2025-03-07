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В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 07.03.2025
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18:15 07.03.2025 (обновлено: 18:17 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/pozhar-2003710963.html
В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажном доме
В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажном доме
Полностью ликвидирован пожар в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-дону на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:15:00+03:00
2025-03-07T18:17:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Полностью ликвидирован пожар в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-дону на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области. "17.47 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горит многоквартирный трехэтажный дом на улице Обороны 81, к тушению огня были привлечены 26 человек и восемь единиц техники. Позже пресс-служба главка МЧС РФ по региону сообщала, что в 16.10 мск пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, а в 16.30 мск ликвидировано открытое горение. В ведомстве уточняли, что дом жилой, но к моменту приезда спасателей в квартирах никого не было, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажном доме

МЧС: в Ростове-на-Дону полностью потушили пожар в многоэтажном доме

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиНа месте пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
На месте пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Полностью ликвидирован пожар в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-дону на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области.
"17.47 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горит многоквартирный трехэтажный дом на улице Обороны 81, к тушению огня были привлечены 26 человек и восемь единиц техники.
Позже пресс-служба главка МЧС РФ по региону сообщала, что в 16.10 мск пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, а в 16.30 мск ликвидировано открытое горение.
В ведомстве уточняли, что дом жилой, но к моменту приезда спасателей в квартирах никого не было, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась.
Сотрудники МЧС России борются с пожаром на складе на площади 1,6 тысячи квадратных метров в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Вчера, 07:16
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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