https://ria.ru/20250307/pozhar-2003684812.html

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 07.03.2025

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме

Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:58:00+03:00

2025-03-07T16:58:00+03:00

2025-03-07T17:14:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области."16.30 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горит многоквартирный трехэтажный жилой дом на улице Обороны 81, к тушению огня были привлечены 26 человек и восемь единиц техники.Позже пресс-служба главка МЧС РФ по региону сообщала, что в 16.10 мск пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.В ведомстве уточняли, что дом жилой, но к моменту приезда спасателей в квартирах никого не было, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась.

https://ria.ru/20250305/pozhar-2003094500.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)