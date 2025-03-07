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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:58:00+03:00
2025-03-07T16:58:00+03:00
2025-03-07T17:14:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области."16.30 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горит многоквартирный трехэтажный жилой дом на улице Обороны 81, к тушению огня были привлечены 26 человек и восемь единиц техники.Позже пресс-служба главка МЧС РФ по региону сообщала, что в 16.10 мск пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.В ведомстве уточняли, что дом жилой, но к моменту приезда спасателей в квартирах никого не было, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом доме
МЧС: открытое горение в 3-этажном доме в центре Ростова-на-Дону ликвидировали