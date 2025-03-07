https://ria.ru/20250307/pozhar-2003665668.html

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в жилом доме

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 07.03.2025

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в жилом доме

Пожар в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81 локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуация жильцов не потребовалась, РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:24:00+03:00

2025-03-07T16:24:00+03:00

2025-03-07T16:39:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Пожар в многоквартирном трехэтажном доме в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81 локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуация жильцов не потребовалась, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области."Загорание чердачного помещения трехэтажного жилого дома. В 16.10 мск локализация на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горит многоквартирный дом на улице Обороны 81, к тушению огня были привлечены 26 человек и восемь единиц техники.Позже в пресс-службе главка МЧС РФ по региону уточнили, что дом жилой, но к моменту приезда спасателей в квартирах никого не было, эвакуация жильцов не потребовалась.

https://ria.ru/20250305/pozhar-2003094500.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)