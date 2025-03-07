https://ria.ru/20250307/pozhar-2003538025.html

Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали

Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали - РИА Новости, 07.03.2025

Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали

Пожар на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:16:00+03:00

2025-03-07T07:16:00+03:00

2025-03-07T07:16:00+03:00

происшествия

сходня

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России Ранее ведомство сообщало, что склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи квадратных метров, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри склада. "МЧС России: пожар в подмосковной Сходне ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/pozhar-1999519614.html

сходня

россия

московская область (подмосковье)

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2025

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происшествия, сходня, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)