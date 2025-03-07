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Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали
Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали - РИА Новости, 07.03.2025
Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали
Пожар на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:16:00+03:00
2025-03-07T07:16:00+03:00
2025-03-07T07:16:00+03:00
происшествия
сходня
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России Ранее ведомство сообщало, что склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи квадратных метров, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри склада. "МЧС России: пожар в подмосковной Сходне ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, сходня, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сходня, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали
МЧС: пожар на складе в подмосковной Сходне ликвидировали, пострадавших нет