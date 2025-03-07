https://ria.ru/20250307/postradavshie-2003716860.html

Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми

Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми - РИА Новости, 07.03.2025

Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми

Восемь человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Нефтегорске Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:49:00+03:00

2025-03-07T18:49:00+03:00

2025-03-07T21:26:00+03:00

самара

происшествия

нефтегорск

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Нефтегорске Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В Нефтегорске, на улице Нефтяников, в цирке шапито произошло обрушение рядов. На месте работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших — легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются", — рассказала собеседница агентства.Сообщение о ЧП поступило в региональное управление МЧС в пятницу в 17:05 мск. По полученным данным, инцидент произошел в передвижном цирке, обрушились шесть рядов с сиденьями, где в этот момент находились около 20 человек.СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Самарской области сообщила о проведении собственной проверки.

https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html

https://ria.ru/20250209/stena-1998262052.html

самара

нефтегорск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео из передвижного цирка в Самарской области, где обрушились зрительские сиденья Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. 2025-03-07T18:49 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самара, происшествия, нефтегорск, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)