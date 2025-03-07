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Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми
Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми - РИА Новости, 07.03.2025
Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми
Восемь человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Нефтегорске Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:49:00+03:00
2025-03-07T18:49:00+03:00
2025-03-07T21:26:00+03:00
самара
происшествия
нефтегорск
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Нефтегорске Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В Нефтегорске, на улице Нефтяников, в цирке шапито произошло обрушение рядов. На месте работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших — легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются", — рассказала собеседница агентства.Сообщение о ЧП поступило в региональное управление МЧС в пятницу в 17:05 мск. По полученным данным, инцидент произошел в передвижном цирке, обрушились шесть рядов с сиденьями, где в этот момент находились около 20 человек.СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Самарской области сообщила о проведении собственной проверки.
https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html
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Видео из передвижного цирка в Самарской области, где обрушились зрительские сиденья
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
2025-03-07T18:49
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самара, происшествия, нефтегорск, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Самара, Происшествия, Нефтегорск, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми
Число пострадавших при обрушении сидений в цирке в Нефтегорске выросло до 8