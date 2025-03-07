https://ria.ru/20250307/posol-2003586821.html

Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции

Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции - РИА Новости, 07.03.2025

Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции

Озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление распространить "ядерный зонтик" страны на Евросоюз преследует цель укрепить позиции Парижа на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:49:00+03:00

2025-03-07T11:49:00+03:00

2025-03-07T11:52:00+03:00

россия

европа

франция

эммануэль макрон

александр яковенко

дмитрий песков

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974798905_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_0f2b2ace6f0cc0f0615bc5747b081896.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление распространить "ядерный зонтик" страны на Евросоюз преследует цель укрепить позиции Парижа на континенте и за его пределами, а также стать главным партнером по диалогу с США, высказал мнение в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Заявление президента Макрона взять страны Европы под свой ядерный зонтик под предлогом якобы исходящей из России угрозы имеет скрытый элемент стратегической повестки Парижа. Во-первых, усилить свои позиции в Европе и стать ее силовым лидером. После серии репутационных потерь в Африке попытаться восстановить геополитическое влияние в странах мирового большинства", - сказал Яковенко агентству, комментируя заявление Макрона. Также он полагает, что Макрон стремится таким образом стать главным партнером по диалогу с США при нынешней администрации, оттеснив Великобританию, чья армия сегодня насчитывает лишь 65 тысяч человек, что и по меркам Европы равно арифметической погрешности при серьезном конфликте с участием стран НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

россия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, франция, эммануэль макрон, александр яковенко, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире