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Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции - РИА Новости, 07.03.2025
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11:49 07.03.2025 (обновлено: 11:52 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/posol-2003586821.html
Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции
Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции - РИА Новости, 07.03.2025
Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции
Озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление распространить "ядерный зонтик" страны на Евросоюз преследует цель укрепить позиции Парижа на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:49:00+03:00
2025-03-07T11:52:00+03:00
россия
европа
франция
эммануэль макрон
александр яковенко
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление распространить "ядерный зонтик" страны на Евросоюз преследует цель укрепить позиции Парижа на континенте и за его пределами, а также стать главным партнером по диалогу с США, высказал мнение в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Заявление президента Макрона взять страны Европы под свой ядерный зонтик под предлогом якобы исходящей из России угрозы имеет скрытый элемент стратегической повестки Парижа. Во-первых, усилить свои позиции в Европе и стать ее силовым лидером. После серии репутационных потерь в Африке попытаться восстановить геополитическое влияние в странах мирового большинства", - сказал Яковенко агентству, комментируя заявление Макрона. Также он полагает, что Макрон стремится таким образом стать главным партнером по диалогу с США при нынешней администрации, оттеснив Великобританию, чья армия сегодня насчитывает лишь 65 тысяч человек, что и по меркам Европы равно арифметической погрешности при серьезном конфликте с участием стран НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html
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россия, европа, франция, эммануэль макрон, александр яковенко, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Александр Яковенко, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
Яковенко раскрыл цель слов Макрона о "ядерном зонтике" Франции

Яковенко: Макрон хочет укрепить позиции Франции на континенте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление распространить "ядерный зонтик" страны на Евросоюз преследует цель укрепить позиции Парижа на континенте и за его пределами, а также стать главным партнером по диалогу с США, высказал мнение в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии
08:44
"Заявление президента Макрона взять страны Европы под свой ядерный зонтик под предлогом якобы исходящей из России угрозы имеет скрытый элемент стратегической повестки Парижа. Во-первых, усилить свои позиции в Европе и стать ее силовым лидером. После серии репутационных потерь в Африке попытаться восстановить геополитическое влияние в странах мирового большинства", - сказал Яковенко агентству, комментируя заявление Макрона.
Также он полагает, что Макрон стремится таким образом стать главным партнером по диалогу с США при нынешней администрации, оттеснив Великобританию, чья армия сегодня насчитывает лишь 65 тысяч человек, что и по меркам Европы равно арифметической погрешности при серьезном конфликте с участием стран НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
 
РоссияЕвропаФранцияЭммануэль МакронАлександр ЯковенкоДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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