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МИД Ирана передал протест послу Великобритании в Тегеране

МИД Ирана передал протест послу Великобритании в Тегеране - РИА Новости, 07.03.2025

МИД Ирана передал протест послу Великобритании в Тегеране

Помощник главы МИД Ирана, глава отдела по делам стран Западной Европы Алиреза Юсефи вызвал посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера и передал ему протест в РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:11:00+03:00

2025-03-07T17:11:00+03:00

2025-03-07T17:11:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Помощник главы МИД Ирана, глава отдела по делам стран Западной Европы Алиреза Юсефи вызвал посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера и передал ему протест в связи с обвинениями Лондона в адрес Тегерана в том, что исламская республика якобы вмешивается во внутренние дела Туманного Альбиона, сообщает агентство ISNA. Во вторник замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Иран в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS) будет включен в перечень стран, представляющих повышенный риск для Великобритании. "В ответ на неоднократные необоснованные обвинения со стороны официальных лиц Великобритании в адрес Ирана, состоящие в том, что Иран вмешивается во внутренние дела Великобритании, посол Великобритании в Тегеране Хьюго Шортер был вызван помощником министра иностранных дел, главой отдела по делам стран Западной Европы Алирезой Юсефи, который передал ему официальную ноту протеста по этому поводу", – передает агентство. В рамках схемы FIRS британские власти планируют запустить реестр лиц, которые в соответствии с договоренностями с иностранными государствами или по их указанию оказывают политическое влияние в Великобритании. Если страна в рамках этой схемы подпадает под "усиленный уровень", поскольку ее деятельность расценивается как представляющая риск для безопасности Британии, то от связанных с ней лиц требуется указание более широкого перечня сведений при регистрации.

https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html

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