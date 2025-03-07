МИД Ирана передал протест послу Великобритании в Тегеране
Помощник главы МИД Ирана Юсефи передал ноту протеста послу Великобритании
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Помощник главы МИД Ирана, глава отдела по делам стран Западной Европы Алиреза Юсефи вызвал посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера и передал ему протест в связи с обвинениями Лондона в адрес Тегерана в том, что исламская республика якобы вмешивается во внутренние дела Туманного Альбиона, сообщает агентство ISNA.
Во вторник замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Иран в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS) будет включен в перечень стран, представляющих повышенный риск для Великобритании.
"В ответ на неоднократные необоснованные обвинения со стороны официальных лиц Великобритании в адрес Ирана, состоящие в том, что Иран вмешивается во внутренние дела Великобритании, посол Великобритании в Тегеране Хьюго Шортер был вызван помощником министра иностранных дел, главой отдела по делам стран Западной Европы Алирезой Юсефи, который передал ему официальную ноту протеста по этому поводу", – передает агентство.
В рамках схемы FIRS британские власти планируют запустить реестр лиц, которые в соответствии с договоренностями с иностранными государствами или по их указанию оказывают политическое влияние в Великобритании. Если страна в рамках этой схемы подпадает под "усиленный уровень", поскольку ее деятельность расценивается как представляющая риск для безопасности Британии, то от связанных с ней лиц требуется указание более широкого перечня сведений при регистрации.
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