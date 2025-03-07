Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/polovina-2003566284.html
Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады
Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады - РИА Новости, 07.03.2025
Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады
Половина американцев положительно относится к идее присоединения канадских провинций к США, если те самостоятельно изъявят такое желание, на фоне заявлений... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:22:00+03:00
2025-03-07T10:22:00+03:00
в мире
сша
канада
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:236:1012:805_1920x0_80_0_0_83dfbdf44f26be3157e3b826dc103189.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Половина американцев положительно относится к идее присоединения канадских провинций к США, если те самостоятельно изъявят такое желание, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата Соединенных Штатов, свидетельствуют данные опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам опроса, 50% вероятных избирателей в США поддержали бы канадские провинции, если бы они захотели присоединиться к США, при этом 24% из них заявили, что активно поддержали бы такое решение. При этом 35% респондентов выступают против подобного расширения территории США, 22% их них высказались решительно против этого. Еще 15% опрошенных не определились, как расценили бы присоединение канадских территорий. Опрос проводился 24-26 февраля среди 1210 вероятных американских избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта. В январе Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
https://ria.ru/20250306/premer-2003315984.html
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:189:1012:948_1920x0_80_0_0_d1584ce31e6173d14778640a89a77c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, дональд трамп
В мире, США, Канада, Дональд Трамп
Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады

Rasmussen Reports: половина американцев поддержала бы присоединение Канады к США

CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Половина американцев положительно относится к идее присоединения канадских провинций к США, если те самостоятельно изъявят такое желание, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата Соединенных Штатов, свидетельствуют данные опроса социологической компании Rasmussen Reports.
Согласно результатам опроса, 50% вероятных избирателей в США поддержали бы канадские провинции, если бы они захотели присоединиться к США, при этом 24% из них заявили, что активно поддержали бы такое решение.
При этом 35% респондентов выступают против подобного расширения территории США, 22% их них высказались решительно против этого. Еще 15% опрошенных не определились, как расценили бы присоединение канадских территорий.
Опрос проводился 24-26 февраля среди 1210 вероятных американских избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
В январе Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо
Вчера, 01:02
 
В миреСШАКанадаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала