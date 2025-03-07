https://ria.ru/20250307/polovina-2003566284.html

Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады

Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады - РИА Новости, 07.03.2025

Опрос показал поддержку жителей США к идее присоединения Канады

Половина американцев положительно относится к идее присоединения канадских провинций к США, если те самостоятельно изъявят такое желание, на фоне заявлений... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:22:00+03:00

2025-03-07T10:22:00+03:00

2025-03-07T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Половина американцев положительно относится к идее присоединения канадских провинций к США, если те самостоятельно изъявят такое желание, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата Соединенных Штатов, свидетельствуют данные опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам опроса, 50% вероятных избирателей в США поддержали бы канадские провинции, если бы они захотели присоединиться к США, при этом 24% из них заявили, что активно поддержали бы такое решение. При этом 35% респондентов выступают против подобного расширения территории США, 22% их них высказались решительно против этого. Еще 15% опрошенных не определились, как расценили бы присоединение канадских территорий. Опрос проводился 24-26 февраля среди 1210 вероятных американских избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта. В январе Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.

https://ria.ru/20250306/premer-2003315984.html

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в мире, сша, канада, дональд трамп