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На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова - РИА Новости, 07.03.2025
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18:21 07.03.2025 (обновлено: 19:10 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/politika-2003711465.html
На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова
На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова - РИА Новости, 07.03.2025
На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру выступление главы МИД России Сергея РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:21:00+03:00
2025-03-07T19:10:00+03:00
франция
россия
сергей лавров
эммануэль макрон
чей боуз
великобритания
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру выступление главы МИД России Сергея Лаврова."Уважаемый господин Микролеон из Франции и господин Стармерфюрер из Великобритании. Послушайте это, и послушайте внимательно. "Россия категорически против идеи европейских миротворцев на Украине и будет рассматривать их размещение как прямой акт войны", — написал он, обращаясь к кадрам выступления Лаврова.Соответствующее заявление российский министр сделал 6 марта во время пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250307/ukraine-2003666493.html
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франция, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, чей боуз, великобритания, в мире, украина, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Франция, Россия, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Чей Боуз, Великобритания, В мире, Украина, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова

Журналист Боуз призвал Макрона и Стармера услышать позицию РФ по миротворцам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру выступление главы МИД России Сергея Лаврова.
"Уважаемый господин Микролеон из Франции и господин Стармерфюрер из Великобритании. Послушайте это, и послушайте внимательно. "Россия категорически против идеи европейских миротворцев на Украине и будет рассматривать их размещение как прямой акт войны", — написал он, обращаясь к кадрам выступления Лаврова.
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Соответствующее заявление российский министр сделал 6 марта во время пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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ФранцияРоссияСергей ЛавровЭммануэль МакронЧей БоузВеликобританияВ миреУкраинаКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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