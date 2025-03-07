На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова
Журналист Боуз призвал Макрона и Стармера услышать позицию РФ по миротворцам
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру выступление главы МИД России Сергея Лаврова.
"Уважаемый господин Микролеон из Франции и господин Стармерфюрер из Великобритании. Послушайте это, и послушайте внимательно. "Россия категорически против идеи европейских миротворцев на Украине и будет рассматривать их размещение как прямой акт войны", — написал он, обращаясь к кадрам выступления Лаврова.
Соответствующее заявление российский министр сделал 6 марта во время пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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