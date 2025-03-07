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Полевые работы стартовали в Липецкой области - РИА Новости, 07.03.2025
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Липецкая область
 
15:19 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/polevye_raboty-2003642475.html
Полевые работы стартовали в Липецкой области
Полевые работы стартовали в Липецкой области - РИА Новости, 07.03.2025
Полевые работы стартовали в Липецкой области
Земледельцы Липецкой области приступили к весенним полевым работам, в этом году в регионе планируют засеять более одного миллиона гектаров земли, сообщил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:19:00+03:00
2025-03-07T15:19:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к весенним полевым работам, в этом году в регионе планируют засеять более одного миллиона гектаров земли, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Первоочередная задача аграриев сейчас - подкормить многолетние травы, затем на очереди озимые, которые занимают в этом году 340 тысяч гектаров. Артамонов отметил, что перезимовали культуры удовлетворительно. Это подтверждают результаты исследования на содержание сахаров. По данным диагностики, этот показатель составляет 14%, хотя он несколько ниже уровня прошлого года. Губернатор отметил, что азотными удобрениями, которые необходимы для проведения весенних полевых работ, хозяйства региона обеспечены в полном объеме. В случае необходимости пересева озимых в области создан страховой семенной фонд. Семян зерновых и зернобобовых культур для ярового сева – более 90 тысяч тонн, что составляет 106% от плана. С поставкой семян других культур также никаких проблем нет, заверил Артамонов. Такая же ситуация со средствами защиты растений. Всего в Липецкой области этой весной планируют засеять больше одного миллиона гектаров пахотной земли. К работе готовы приступить более 5 тысяч тракторов, 2 тысячи сеялок и почти столько же культиваторов. "Полевые работы весной – критически важный период для сельского хозяйства Липецкой области, определяющий будущий урожай. По опыту прошлых лет мы знаем, что весна – это время переменчивых и порой нестабильных климатических условий. Поэтому необходимо оптимально использовать погодные условия", – отметил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20250227/artamonov-2001982592.html
https://ria.ru/20250304/gramotnost-2003012159.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Полевые работы стартовали в Липецкой области

В Липецкой области приступили к полевым работам

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к весенним полевым работам, в этом году в регионе планируют засеять более одного миллиона гектаров земли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Первоочередная задача аграриев сейчас - подкормить многолетние травы, затем на очереди озимые, которые занимают в этом году 340 тысяч гектаров. Артамонов отметил, что перезимовали культуры удовлетворительно. Это подтверждают результаты исследования на содержание сахаров. По данным диагностики, этот показатель составляет 14%, хотя он несколько ниже уровня прошлого года.
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Губернатор отметил, что азотными удобрениями, которые необходимы для проведения весенних полевых работ, хозяйства региона обеспечены в полном объеме. В случае необходимости пересева озимых в области создан страховой семенной фонд. Семян зерновых и зернобобовых культур для ярового сева – более 90 тысяч тонн, что составляет 106% от плана. С поставкой семян других культур также никаких проблем нет, заверил Артамонов. Такая же ситуация со средствами защиты растений.
Всего в Липецкой области этой весной планируют засеять больше одного миллиона гектаров пахотной земли. К работе готовы приступить более 5 тысяч тракторов, 2 тысячи сеялок и почти столько же культиваторов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Полевые работы весной – критически важный период для сельского хозяйства Липецкой области, определяющий будущий урожай. По опыту прошлых лет мы знаем, что весна – это время переменчивых и порой нестабильных климатических условий. Поэтому необходимо оптимально использовать погодные условия", – отметил губернатор Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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