https://ria.ru/20250307/podolyak-2003718467.html

Подоляк раскрыл подробности будущих переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Подоляк раскрыл подробности будущих переговоров Украины и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 07.03.2025

Подоляк раскрыл подробности будущих переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Представители Украины и США планируют обсудить в Саудовской Аравии соглашение по минералам, военную помощь и формат диалога с Москвой, сообщил советник офиса... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:56:00+03:00

2025-03-07T18:56:00+03:00

2025-03-07T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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михаил подоляк

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители Украины и США планируют обсудить в Саудовской Аравии соглашение по минералам, военную помощь и формат диалога с Москвой, сообщил советник офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, для обсуждения усилий по прекращению огня в украинском конфликте. "На этих двусторонних процессах проговорить нужно будет три ключевых аспекта - рамочное соглашение (по ископаемым - ред.), которое все еще дорабатывается, второе - военная помощь, третье, как раз ключевое, относительно того, какой может быть формат переговорного процесса с Россией. Какие там могут быть этапы и как будут согласованы позиции между нами, Европой и США?" - сказал Подоляк в интервью агентству РБК-Украина, которое транслировалось в YouTube-канале. По его словам, на данном этапе офис Зеленского и администрация президента США Дональда Трампа ведут прямой диалог о предстоящей двусторонней встрече, Эр-Рияд, безусловно, рассматривается как возможное место проведения. Планируется, что сначала Зеленский проведет официальные переговоры с саудовскими представителями, после чего состоится отдельная встреча на уровне представителей администраций США и Украины, сообщил Подоляк. Говоря о военной помощи, он отметил, что только США могут предоставлять ВСУ определенные критические виды вооружений, такие как ракеты к ЗРК Patriot. По словам советника, США "достаточно жестко управляют" переговорным процессом в отношении Украины и Европы. Заявления относительно прекращения или приостановки военной помощи Киеву, по его мнению, является элементом политического стиля, который выражается в желании доминировать в приоритетных для Соединенных Штатов процессах. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250307/dizen-2003686501.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003633157.html

сша

украина

саудовская аравия

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