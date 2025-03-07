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В Подмосковье шесть детей отравились соевыми палочками из тренда в TikTok
В Подмосковье шесть детей отравились соевыми палочками из тренда в TikTok - РИА Новости, 07.03.2025
В Подмосковье шесть детей отравились соевыми палочками из тренда в TikTok
Шесть детей из Подмосковья попали в больницу после отравления соевыми палочками из тренда в TikTok, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:55:00+03:00
2025-03-07T12:55:00+03:00
2025-03-07T12:55:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
tiktok
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Шесть детей из Подмосковья попали в больницу после отравления соевыми палочками из тренда в TikTok, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что шесть школьников из Подмосковья отравились китайскими соевыми палочками из тренда в TikTok. "В результате происшествия в больницы, подведомственные минздраву Московской области, были госпитализированы шесть детей. Все они были осмотрены врачами, после чего родители одного ребенка отказались от дальнейшей госпитализации. Сегодня четверо детей выписываются на амбулаторное наблюдение и ещё один продолжает находиться на лечении в стационаре. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241224/utrennik-1990947966.html
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), tiktok
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), TikTok
В Подмосковье шесть детей отравились соевыми палочками из тренда в TikTok
В Подмосковье шесть детей попали в больницу после отравления соевыми палочками