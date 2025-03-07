https://ria.ru/20250307/podderzhka-2003705621.html

Бабушкина: Свердловское Заксобрание усилит поддержку молодых матерей

Бабушкина: Свердловское Заксобрание усилит поддержку молодых матерей - РИА Новости, 07.03.2025

Бабушкина: Свердловское Заксобрание усилит поддержку молодых матерей

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о работе над законопроектом по дополнительным мерам поддержки молодых... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:47:00+03:00

2025-03-07T17:47:00+03:00

2025-03-07T17:47:00+03:00

свердловская область

россия

людмила бабушкина

евгений куйвашев

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о работе над законопроектом по дополнительным мерам поддержки молодых матерей, его предложил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба регионального парламента. Так, в Заксобрании работают над законопроектом о внесении изменений в Областной закон "О защите прав ребенка". "Областной закон “О защите прав ребенка” предлагается дополнить положением о том, что женщинам, родившим первого ребенка до 23 лет, включительно устанавливается дополнительная мера социальной поддержки – предоставление средств на приобретение для ребенка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Так, в Заксобрании работают над законопроектом о внесении изменений в Областной закон "О защите прав ребенка". "Областной закон “О защите прав ребенка” предлагается дополнить положением о том, что женщинам, родившим первого ребенка до 23 лет, включительно устанавливается дополнительная мера социальной поддержки – предоставление средств на приобретение для ребенка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Она отметила, что выплата будет предоставляться при условии, что женщина – гражданка Российской Федерации и постоянно проживает в Свердловской области. Второе условие получения этой меры соцподдержки – ребенок должен быть рожден с 1 января 2025 года. Бабушкина подчеркнула, что законопроект предполагает еще ряд мер соцподдержки молодых родителей. Так, семьи c детьми, в которых оба супруга обучаются в профессиональных образовательных организациях и в вузах очно, смогут получить компенсацию расходов за найм жилья во время учебы — в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Выплата будет предоставляться при условии, что хотя бы один из детей в семье рожден с 1 января 2025 года. По словам Бабушкиной, еще одна мера социальной поддержки, предусмотренная в законопроекте, также касается жительниц региона, родивших ребенка, будучи в возрасте до 23 лет включительно. Речь идет о возможности получить денежную выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер такой выплаты – 500 тысяч рублей. Такая мера соцподдержки будет предоставляться при условии, что ребенок рожден с 1 января 2025 года, кредитный договор для приобретения (или строительства) жилья на территории Свердловской области заключен женщиной или ее супругом до достижения женщиной 29 лет включительно. Как отмечает глава Законодательного Собрания, инициативы, нашедшие отражение в проекте закона, соответствуют целям нового национального проекта "Семья", разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250306/babushkina-2003472195.html

https://ria.ru/20250305/nagrada-2003270591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, людмила бабушкина , евгений куйвашев