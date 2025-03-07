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В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник" - РИА Новости, 07.03.2025
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14:10 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/peterburg-2003624792.html
В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник"
В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник" - РИА Новости, 07.03.2025
В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник"
Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:10:00+03:00
2025-03-07T14:10:00+03:00
общество
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, сообщил городской комитет по транспорту. "Виртуальный "Подорожник" запущен в публичный доступ. Завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте, и теперь оно доступно для скачивания всем пользователям", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, использование мобильного приложения позволит упростить процесс оплаты для 5 миллионов пассажиров, ежедневно использующих общественный транспорт. "Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета - отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн пополнения, что существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте", – сказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, слова которого приводятся в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250213/peterburg-1999141557.html
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общество, технологии, санкт-петербург
Общество, Технологии, Санкт-Петербург
В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник"

В Петербурге для оплаты проезда запустили мобильное приложение "Подорожник"

© РИА НовостиСтанция метро "Горный институт" в Петербурге
Станция метро Горный институт в Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости
Станция метро "Горный институт" в Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, сообщил городской комитет по транспорту.
"Виртуальный "Подорожник" запущен в публичный доступ. Завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте, и теперь оно доступно для скачивания всем пользователям", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
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Как отмечается, использование мобильного приложения позволит упростить процесс оплаты для 5 миллионов пассажиров, ежедневно использующих общественный транспорт.
"Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета - отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн пополнения, что существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте", – сказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, слова которого приводятся в сообщении.
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