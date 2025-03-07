https://ria.ru/20250307/peterburg-2003624792.html

В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник"

В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник" - РИА Новости, 07.03.2025

В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник"

Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:10:00+03:00

2025-03-07T14:10:00+03:00

2025-03-07T14:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, сообщил городской комитет по транспорту. "Виртуальный "Подорожник" запущен в публичный доступ. Завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте, и теперь оно доступно для скачивания всем пользователям", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, использование мобильного приложения позволит упростить процесс оплаты для 5 миллионов пассажиров, ежедневно использующих общественный транспорт. "Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета - отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн пополнения, что существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте", – сказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250213/peterburg-1999141557.html

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общество, технологии, санкт-петербург