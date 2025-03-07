В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение "Подорожник"
В Петербурге для оплаты проезда запустили мобильное приложение "Подорожник"
© РИА НовостиСтанция метро "Горный институт" в Петербурге
© РИА Новости
Станция метро "Горный институт" в Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, сообщил городской комитет по транспорту.
"Виртуальный "Подорожник" запущен в публичный доступ. Завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте, и теперь оно доступно для скачивания всем пользователям", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
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Как отмечается, использование мобильного приложения позволит упростить процесс оплаты для 5 миллионов пассажиров, ежедневно использующих общественный транспорт.
"Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета - отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн пополнения, что существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте", – сказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, слова которого приводятся в сообщении.
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