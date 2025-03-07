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Песков ответил на вопрос о позиции Пекина по контролю за вооружениями

Песков ответил на вопрос о позиции Пекина по контролю за вооружениями - РИА Новости, 07.03.2025

Песков ответил на вопрос о позиции Пекина по контролю за вооружениями

Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями ещё предстоит узнать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:10:00+03:00

2025-03-07T13:10:00+03:00

2025-03-07T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями ещё предстоит узнать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "Собственно, точка зрения Пекина, это та точка зрения, которую еще предстоит узнать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.

https://ria.ru/20250205/usa-1997432016.html

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в мире, россия, пекин, китай, дмитрий песков