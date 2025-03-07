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"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/peregovory-2003722597.html
"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах
"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах - РИА Новости, 07.03.2025
"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах
Чем больше стран будет принимать участие в мирных переговорах, тем дороже это обойдется Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:19:00+03:00
2025-03-07T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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александр лукашенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Чем больше стран будет принимать участие в мирных переговорах, тем дороже это обойдется Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.Политик выразил сожаление в связи с тем, что Киев в свое время не принял приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров."Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс", — сказал Дмитрук.Лукашенко предлагал Киеву сесть за стол переговоров еще в 2022 году. Москва также неоднократно выражала готовность к диалогу, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Москвой.Лукашенко в среду в очередной раз пригласил президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры в Белоруссии, но уже вместе с американским лидером Дональдом Трампом.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение целей политико-дипломатическими методами является для Москвы приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003679842.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах

Нардеп Дмитрук пожалел об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкСтол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Стол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Чем больше стран будет принимать участие в мирных переговорах, тем дороже это обойдется Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
Политик выразил сожаление в связи с тем, что Киев в свое время не принял приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.
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"Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс", — сказал Дмитрук.
Лукашенко предлагал Киеву сесть за стол переговоров еще в 2022 году. Москва также неоднократно выражала готовность к диалогу, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Москвой.
Лукашенко в среду в очередной раз пригласил президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры в Белоруссии, но уже вместе с американским лидером Дональдом Трампом.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение целей политико-дипломатическими методами является для Москвы приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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