https://ria.ru/20250307/peregovory-2003722597.html

"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах

"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах - РИА Новости, 07.03.2025

"Мир разрывает": на Украине сделали тяжелое признание о переговорах

Чем больше стран будет принимать участие в мирных переговорах, тем дороже это обойдется Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:19:00+03:00

2025-03-07T19:19:00+03:00

2025-03-07T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Чем больше стран будет принимать участие в мирных переговорах, тем дороже это обойдется Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.Политик выразил сожаление в связи с тем, что Киев в свое время не принял приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров."Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс", — сказал Дмитрук.Лукашенко предлагал Киеву сесть за стол переговоров еще в 2022 году. Москва также неоднократно выражала готовность к диалогу, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Москвой.Лукашенко в среду в очередной раз пригласил президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры в Белоруссии, но уже вместе с американским лидером Дональдом Трампом.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение целей политико-дипломатическими методами является для Москвы приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003679842.html

https://ria.ru/20250307/zapad-2003635592.html

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