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Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников - РИА Новости, 07.03.2025
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14:52 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/pentagon-2003635974.html
Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников
Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников - РИА Новости, 07.03.2025
Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников
Министерство обороны США последовало примеру других ведомств и ввело временный лимит в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам гражданских... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:52:00+03:00
2025-03-07T14:52:00+03:00
министерство обороны сша
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в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны США последовало примеру других ведомств и ввело временный лимит в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам гражданских сотрудников, сообщает портал Defense One со ссылкой на внутренние документы Пентагона. Ранее СМИ сообщили, что департамент государственной эффективности США (DOGE) установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников по меньшей мере в четырех федеральных ведомствах и планировал расширить действие правила на все ведомства. По данным Defense One, кредитные карты сотрудников Пентагона, по которым оплачиваются текущие контракты, будут действовать до 9 апреля. Под исключение попадает оплата помощи при стихийных бедствиях. Прочие исключения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Кроме того, всем сотрудникам приказано отменить запланированные "несущественные" командировки и возвращаться из любых текущих поездок "как можно скорее". Теперь согласовываются только командировки, связанные с "непосредственной поддержкой военных операций или постоянной сменой места службы".
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министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников

Пентагон установил лимит трат в один доллар для кредитных госкарт сотрудников

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны США последовало примеру других ведомств и ввело временный лимит в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам гражданских сотрудников, сообщает портал Defense One со ссылкой на внутренние документы Пентагона.
Ранее СМИ сообщили, что департамент государственной эффективности США (DOGE) установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников по меньшей мере в четырех федеральных ведомствах и планировал расширить действие правила на все ведомства.
По данным Defense One, кредитные карты сотрудников Пентагона, по которым оплачиваются текущие контракты, будут действовать до 9 апреля. Под исключение попадает оплата помощи при стихийных бедствиях. Прочие исключения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Кроме того, всем сотрудникам приказано отменить запланированные "несущественные" командировки и возвращаться из любых текущих поездок "как можно скорее". Теперь согласовываются только командировки, связанные с "непосредственной поддержкой военных операций или постоянной сменой места службы".
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