https://ria.ru/20250307/pentagon-2003635974.html

Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников

Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников - РИА Новости, 07.03.2025

Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников

Министерство обороны США последовало примеру других ведомств и ввело временный лимит в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам гражданских... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:52:00+03:00

2025-03-07T14:52:00+03:00

2025-03-07T14:52:00+03:00

министерство обороны сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны США последовало примеру других ведомств и ввело временный лимит в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам гражданских сотрудников, сообщает портал Defense One со ссылкой на внутренние документы Пентагона. Ранее СМИ сообщили, что департамент государственной эффективности США (DOGE) установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников по меньшей мере в четырех федеральных ведомствах и планировал расширить действие правила на все ведомства. По данным Defense One, кредитные карты сотрудников Пентагона, по которым оплачиваются текущие контракты, будут действовать до 9 апреля. Под исключение попадает оплата помощи при стихийных бедствиях. Прочие исключения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Кроме того, всем сотрудникам приказано отменить запланированные "несущественные" командировки и возвращаться из любых текущих поездок "как можно скорее". Теперь согласовываются только командировки, связанные с "непосредственной поддержкой военных операций или постоянной сменой места службы".

https://ria.ru/20250304/smi-2002961569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире