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Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах - РИА Новости, 07.03.2025
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Липецкая область
 
16:36 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ovoschi-2003672648.html
Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах
Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах - РИА Новости, 07.03.2025
Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах
За январь и февраль текущего года в четырех тепличных комплексах Липецкой области собрано 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:36:00+03:00
2025-03-07T16:36:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 мар - РИА Новости. За январь и февраль текущего года в четырех тепличных комплексах Липецкой области собрано 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, больше всего – 13 тысяч тонн – собрали томатов. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области выращивают сорта: черри коктейльные, круглые крупные, среднеплодные и сливовидные. Также в теплицах региона собрано 12,6 тысячи тонн огурцов и 400 тонн салатов. "Все тепличные комплексы Липецкой области – современные передовые производства. В них с одного квадратного метра продукции можно получить значительно больше, чем в обычных теплицах", – прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах

Липецкие сельхозработники собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах за 2025 год

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 мар - РИА Новости. За январь и февраль текущего года в четырех тепличных комплексах Липецкой области собрано 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, больше всего – 13 тысяч тонн – собрали томатов. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области выращивают сорта: черри коктейльные, круглые крупные, среднеплодные и сливовидные.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Полевые работы стартовали в Липецкой области
Вчера, 15:19
Также в теплицах региона собрано 12,6 тысячи тонн огурцов и 400 тонн салатов.
"Все тепличные комплексы Липецкой области – современные передовые производства. В них с одного квадратного метра продукции можно получить значительно больше, чем в обычных теплицах", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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