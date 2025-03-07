https://ria.ru/20250307/ovoschi-2003672648.html

Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах

Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах - РИА Новости, 07.03.2025

Липецкие аграрии собрали 26 тысяч тонн овощей в теплицах

За январь и февраль текущего года в четырех тепличных комплексах Липецкой области собрано 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:36:00+03:00

2025-03-07T16:36:00+03:00

2025-03-07T16:36:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 мар - РИА Новости. За январь и февраль текущего года в четырех тепличных комплексах Липецкой области собрано 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, больше всего – 13 тысяч тонн – собрали томатов. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области выращивают сорта: черри коктейльные, круглые крупные, среднеплодные и сливовидные. Также в теплицах региона собрано 12,6 тысячи тонн огурцов и 400 тонн салатов. "Все тепличные комплексы Липецкой области – современные передовые производства. В них с одного квадратного метра продукции можно получить значительно больше, чем в обычных теплицах", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250307/polevye_raboty-2003642475.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов