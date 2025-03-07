https://ria.ru/20250307/ovchinskiy-2003517796.html

Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации

Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации - РИА Новости, 07.03.2025

Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации

На востоке Москвы в 2024 году по программе реновации обустроили 27 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:20:00+03:00

2025-03-07T11:20:00+03:00

2025-03-07T13:35:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2024 году по программе реновации обустроили 27 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В 2024 году на востоке Москвы по программе реновации возвели 20 новостроек, возле них предусмотрено 27 детских площадок со всесезонным оборудованием", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Больше всего детских площадок – по шесть – оборудовали в районах Перово и Новогиреево. По три площадки разместили в Ивановском, Северном Измайлове, Богородском и Соколиной Горе.В общей сложности по программе реновации планируется благоустроить примерно 2 тысячи гектаров возле новостроек, уточнил министр.

https://ria.ru/20250306/ovchinskiy-2003320461.html

москва

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