Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации
Овчинский: на востоке Москвы по реновации оборудовано 27 детских площадок
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2024 году по программе реновации обустроили 27 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В 2024 году на востоке Москвы по программе реновации возвели 20 новостроек, возле них предусмотрено 27 детских площадок со всесезонным оборудованием", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
"В 2024 году на востоке Москвы по программе реновации возвели 20 новостроек, возле них предусмотрено 27 детских площадок со всесезонным оборудованием", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Больше всего детских площадок – по шесть – оборудовали в районах Перово и Новогиреево. По три площадки разместили в Ивановском, Северном Измайлове, Богородском и Соколиной Горе.
В общей сложности по программе реновации планируется благоустроить примерно 2 тысячи гектаров возле новостроек, уточнил министр.
В общей сложности по программе реновации планируется благоустроить примерно 2 тысячи гектаров возле новостроек, уточнил министр.