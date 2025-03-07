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Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации - РИА Новости, 07.03.2025
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11:20 07.03.2025 (обновлено: 13:35 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ovchinskiy-2003517796.html
Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации
Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации - РИА Новости, 07.03.2025
Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации
На востоке Москвы в 2024 году по программе реновации обустроили 27 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:20:00+03:00
2025-03-07T13:35:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2024 году по программе реновации обустроили 27 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В 2024 году на востоке Москвы по программе реновации возвели 20 новостроек, возле них предусмотрено 27 детских площадок со всесезонным оборудованием", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Больше всего детских площадок – по шесть – оборудовали в районах Перово и Новогиреево. По три площадки разместили в Ивановском, Северном Измайлове, Богородском и Соколиной Горе.В общей сложности по программе реновации планируется благоустроить примерно 2 тысячи гектаров возле новостроек, уточнил министр.
https://ria.ru/20250306/ovchinskiy-2003320461.html
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации

Овчинский: на востоке Москвы по реновации оборудовано 27 детских площадок

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2024 году по программе реновации обустроили 27 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В 2024 году на востоке Москвы по программе реновации возвели 20 новостроек, возле них предусмотрено 27 детских площадок со всесезонным оборудованием", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Больше всего детских площадок – по шесть – оборудовали в районах Перово и Новогиреево. По три площадки разместили в Ивановском, Северном Измайлове, Богородском и Соколиной Горе.

В общей сложности по программе реновации планируется благоустроить примерно 2 тысячи гектаров возле новостроек, уточнил министр.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Овчинский: в 2024 году в Москве сдали 10 объектов инженерной инфраструктуры
Вчера, 11:02
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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