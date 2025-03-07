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В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов - РИА Новости, 07.03.2025
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08:34 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/organizator-2003544628.html
В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов
В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов - РИА Новости, 07.03.2025
В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов
Предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций выявили в Томской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:34:00+03:00
2025-03-07T08:34:00+03:00
происшествия
томская область
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НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций выявили в Томской области, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу УФСБ по региону. "Установлено, что фигурант уголовного дела организовал канал ресурсного обеспечения террористической деятельности путем сбора и перевода денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый лицом, причастным к деятельности одной из международных террористических организаций", - говорится в сообщении. Следственное отделение УФСБ возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования терроризма". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следователи ведут сбор и закрепление доказательной базы, а также устанавливают возможных других участников противозаконной деятельности.
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происшествия, томская область, россия
Происшествия, Томская область, Россия
В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов

Организатора финансирования терроризма выявила ФСБ в Томской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций выявили в Томской области, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу УФСБ по региону.
"Установлено, что фигурант уголовного дела организовал канал ресурсного обеспечения террористической деятельности путем сбора и перевода денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый лицом, причастным к деятельности одной из международных террористических организаций", - говорится в сообщении.
Следственное отделение УФСБ возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования терроризма". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Следователи ведут сбор и закрепление доказательной базы, а также устанавливают возможных других участников противозаконной деятельности.
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