https://ria.ru/20250307/organizator-2003544628.html

В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов

В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов - РИА Новости, 07.03.2025

В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов

Предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций выявили в Томской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:34:00+03:00

2025-03-07T08:34:00+03:00

2025-03-07T08:34:00+03:00

происшествия

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций выявили в Томской области, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу УФСБ по региону. "Установлено, что фигурант уголовного дела организовал канал ресурсного обеспечения террористической деятельности путем сбора и перевода денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый лицом, причастным к деятельности одной из международных террористических организаций", - говорится в сообщении. Следственное отделение УФСБ возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования терроризма". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следователи ведут сбор и закрепление доказательной базы, а также устанавливают возможных других участников противозаконной деятельности.

https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html

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происшествия, томская область, россия