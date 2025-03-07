https://ria.ru/20250307/obstrely-2003571992.html

ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области за сутки

ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области, женщина и двое мужчин... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:39:00+03:00

2025-03-07T10:39:00+03:00

2025-03-07T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области, женщина и двое мужчин госпитализированы с ранениями, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 25 снарядов и совершены атаки с применением 32 беспилотников, из них 14 - сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 24 частных домовладениях, административном здании и 9 автомобилях. "В Борисовском районе хутор Климовое атакован одним беспилотником… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Карабаново совершены атаки 4 беспилотников… В Волоконовском районе сёла Борисовка и Новое, а также хутор Старый подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов и атакам 2 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе по трем селам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 5 беспилотниками. За медпомощью обратилась женщина, которая пострадала ночью 6 марта. Пострадавшую, состояние которой оценивается как средней тяжести, госпитализировали. В Краснояружском районе по четырем селам выпущено 3 боеприпаса и зафиксированы атаки 8 дронов. Над Старооскольским округом, Корочанским и Белгородским районами системой ПВО сбиты семь беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Мухин подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников, из которых 4 сбиты. В результате обстрела города Шебекино ранены двое мужчин. Пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков