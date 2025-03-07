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Оборудование для промочистки воды будут производить в "Сенькино" - РИА Новости, 07.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/oborudovanie-2003602140.html
Оборудование для промочистки воды будут производить в "Сенькино"
Оборудование для промочистки воды будут производить в "Сенькино" - РИА Новости, 07.03.2025
Оборудование для промочистки воды будут производить в "Сенькино"
Производитель оборудования обратного осмоса и нанофильтрации для очистки воды станет новым резидентом промышленного парка "Сенькино", сообщил министр... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:00:00+03:00
2025-03-07T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
новая москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Производитель оборудования обратного осмоса и нанофильтрации для очистки воды станет новым резидентом промышленного парка "Сенькино", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Москва – город, где производят самую высокотехнологичную продукцию для разных отраслей городского хозяйства. В промышленном парке "Сенькино" локализуется предприятие по выпуску российского оборудования обратного осмоса и нанофильтрации для очистки промышленных и сточных вод. Размещение производства в промышленном парке на территории Москвы позволит компании увеличить объемы производства, снизить транспортные издержки и выйти на новые рынки сбыта", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.Он добавил, что работать на новом производстве смогут свыше 20 специалистов.Отмечается, что промышленный парк "Сенькино" строится по программе стимулирования создания мест приложения труда в Краснопахорском районе Новой Москвы, между Киевским и Калужским шоссе. В обмен на создание места приложения труда власти столицы предоставили инвестору льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов.Всего проектом предусмотрено возведение пяти корпусов формата light industrial, где в общей сложности организуют более 2,8 тысячи рабочих мест. Два корпуса первой очереди уже сданы в эксплуатацию. Там появятся предприятия по выпуску строительной продукции, ИТ-оборудования, профессиональной косметики и другие легкие производства.В свою очередь, директор ГК "Экологические технологии" Асет Аубакиров заявил, что оборудование компании применяется при реализации федерального проекта "Чистая вода" и инфраструктурных проектов в сфере водоподготовки и водоочистки. Формат промышленного парка отвечает всем современным требованиям к эргономике промышленной инфраструктуры, позволяет оптимизировать и ускорить основные бизнес-процессы, а также сделать работу персонала более комфортной.В Москве с 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство столицы заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Ранее Гарбузов сообщил, что за прошлый год московские фабрики нарастили объем выпуска косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с результатами 2023 года.
https://ria.ru/20250306/moskva-2003484001.html
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москва, новая москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Новая Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Оборудование для промочистки воды будут производить в "Сенькино"

Производство оборудования для промочистки воды откроют в московском "Сенькино"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроизводство оборудования для промочистки воды откроют в московском "Сенькино"
Производство оборудования для промочистки воды откроют в московском Сенькино - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производство оборудования для промочистки воды откроют в московском "Сенькино"
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Производитель оборудования обратного осмоса и нанофильтрации для очистки воды станет новым резидентом промышленного парка "Сенькино", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Москва – город, где производят самую высокотехнологичную продукцию для разных отраслей городского хозяйства. В промышленном парке "Сенькино" локализуется предприятие по выпуску российского оборудования обратного осмоса и нанофильтрации для очистки промышленных и сточных вод. Размещение производства в промышленном парке на территории Москвы позволит компании увеличить объемы производства, снизить транспортные издержки и выйти на новые рынки сбыта", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.
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Он добавил, что работать на новом производстве смогут свыше 20 специалистов.
Отмечается, что промышленный парк "Сенькино" строится по программе стимулирования создания мест приложения труда в Краснопахорском районе Новой Москвы, между Киевским и Калужским шоссе. В обмен на создание места приложения труда власти столицы предоставили инвестору льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов.
Всего проектом предусмотрено возведение пяти корпусов формата light industrial, где в общей сложности организуют более 2,8 тысячи рабочих мест. Два корпуса первой очереди уже сданы в эксплуатацию. Там появятся предприятия по выпуску строительной продукции, ИТ-оборудования, профессиональной косметики и другие легкие производства.
В свою очередь, директор ГК "Экологические технологии" Асет Аубакиров заявил, что оборудование компании применяется при реализации федерального проекта "Чистая вода" и инфраструктурных проектов в сфере водоподготовки и водоочистки. Формат промышленного парка отвечает всем современным требованиям к эргономике промышленной инфраструктуры, позволяет оптимизировать и ускорить основные бизнес-процессы, а также сделать работу персонала более комфортной.
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В Москве с 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство столицы заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Ранее Гарбузов сообщил, что за прошлый год московские фабрики нарастили объем выпуска косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с результатами 2023 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваНовая МоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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