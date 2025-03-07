Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО АРЭМ нежелательной в России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ латвийской НПО "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ), сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ) (Латвия)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, от имени председателя правления ассоциации в интернете распространяются негативные материалы о российской армии, а также лозунги, оправдывающие теракты в РФ. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний. На информационных ресурсах АРЭМ публикуется информация, дискредитирующая органы государственной власти и силовые структуры РФ, открыто поддерживается антироссийская санкционная политика.
В России признали нежелательной деятельность португальской НПО
13 февраля, 09:06