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Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 07.03.2025
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15:42 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 07.03.2025
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ латвийской НПО "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:42:00+03:00
2025-03-07T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ латвийской НПО "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ), сообщает пресс-служба ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ) (Латвия)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, АРЭМ зарегистрировали в Риге в 2018 году. Ее учредители - граждане Латвии, они на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией "Форум свободной России" (признана нежелательной в РФ). Как отмечается, от имени председателя правления ассоциации в интернете распространяются негативные материалы о российской армии, а также лозунги, оправдывающие теракты в РФ. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний. На информационных ресурсах АРЭМ публикуется информация, дискредитирующая органы государственной власти и силовые структуры РФ, открыто поддерживается антироссийская санкционная политика.
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россия, латвия, рига, в мире, генеральная прокуратура рф
Россия, Латвия, Рига, В мире, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО АРЭМ нежелательной в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ латвийской НПО "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ), сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ) (Латвия)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, АРЭМ зарегистрировали в Риге в 2018 году. Ее учредители - граждане Латвии, они на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией "Форум свободной России" (признана нежелательной в РФ).
Как отмечается, от имени председателя правления ассоциации в интернете распространяются негативные материалы о российской армии, а также лозунги, оправдывающие теракты в РФ. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний. На информационных ресурсах АРЭМ публикуется информация, дискредитирующая органы государственной власти и силовые структуры РФ, открыто поддерживается антироссийская санкционная политика.
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