https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html

Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 07.03.2025

Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ латвийской НПО "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:42:00+03:00

2025-03-07T15:42:00+03:00

2025-03-07T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ латвийской НПО "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ), сообщает пресс-служба ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ) (Латвия)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, АРЭМ зарегистрировали в Риге в 2018 году. Ее учредители - граждане Латвии, они на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией "Форум свободной России" (признана нежелательной в РФ). Как отмечается, от имени председателя правления ассоциации в интернете распространяются негативные материалы о российской армии, а также лозунги, оправдывающие теракты в РФ. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний. На информационных ресурсах АРЭМ публикуется информация, дискредитирующая органы государственной власти и силовые структуры РФ, открыто поддерживается антироссийская санкционная политика.

https://ria.ru/20250213/npo-1999013168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, латвия, рига, в мире, генеральная прокуратура рф