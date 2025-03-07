https://ria.ru/20250307/narusheniya-2003736225.html
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения - РИА Новости, 07.03.2025
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения
Транспортная прокуратура выявила нарушение сроков строительства и требований проекта реконструкции пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:40:00+03:00
2025-03-07T21:40:00+03:00
2025-03-07T21:41:00+03:00
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росгранстрой
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура выявила нарушение сроков строительства и требований проекта реконструкции пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с Латвией, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Великолукский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при реконструкции МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - ред.) Бурачки. Проверка показала, что сроки строительства нарушены. Кроме того, допущены отступления от проектной документации", - информирует Северо-Западная транспортная прокуратура. Отмечается, что прокурор внес представления директору Псковского филиала ФГКУ "Росгранстрой", а также подрядчику работ, надзорное ведомство контролирует устранение нарушений. Согласно данным "Росгранстроя", строительно-монтажные работы в автомобильном пункте пропуска Бурачки предполагается завершить в 2025 году. Реконструкция самого загруженного пункта пропуска на Северо-Западе идет без остановки его работы. По данным ФТС России, проектом предусмотрено изменение количества полос движения автотранспорта с 19 до 26. Это увеличит пропускную способность МАПП с 2 тысяч до 2,4 тысячи транспортных средств в сутки. К завершению строительства будут построены и модернизированы здания и сооружения, в том числе служебно-производственное здание таможенного поста, корпус досмотра грузового транспорта и бокс углубленного досмотра легковых автомобилей.
https://ria.ru/20250210/latviya-1998411498.html
https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html
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латвия, псковская область, россия, росгранстрой, северо-западная транспортная прокуратура
Латвия, Псковская область, Россия, Росгранстрой, Северо-Западная транспортная прокуратура
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения
Прокуратура сообщила о нарушениях при реконструкции АПП на границе с Латвией