Рейтинг@Mail.ru
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 07.03.2025 (обновлено: 21:41 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/narusheniya-2003736225.html
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения - РИА Новости, 07.03.2025
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения
Транспортная прокуратура выявила нарушение сроков строительства и требований проекта реконструкции пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:40:00+03:00
2025-03-07T21:41:00+03:00
латвия
псковская область
россия
росгранстрой
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура выявила нарушение сроков строительства и требований проекта реконструкции пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с Латвией, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Великолукский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при реконструкции МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - ред.) Бурачки. Проверка показала, что сроки строительства нарушены. Кроме того, допущены отступления от проектной документации", - информирует Северо-Западная транспортная прокуратура. Отмечается, что прокурор внес представления директору Псковского филиала ФГКУ "Росгранстрой", а также подрядчику работ, надзорное ведомство контролирует устранение нарушений. Согласно данным "Росгранстроя", строительно-монтажные работы в автомобильном пункте пропуска Бурачки предполагается завершить в 2025 году. Реконструкция самого загруженного пункта пропуска на Северо-Западе идет без остановки его работы. По данным ФТС России, проектом предусмотрено изменение количества полос движения автотранспорта с 19 до 26. Это увеличит пропускную способность МАПП с 2 тысяч до 2,4 тысячи транспортных средств в сутки. К завершению строительства будут построены и модернизированы здания и сооружения, в том числе служебно-производственное здание таможенного поста, корпус досмотра грузового транспорта и бокс углубленного досмотра легковых автомобилей.
https://ria.ru/20250210/latviya-1998411498.html
https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html
латвия
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, псковская область, россия, росгранстрой, северо-западная транспортная прокуратура
Латвия, Псковская область, Россия, Росгранстрой, Северо-Западная транспортная прокуратура
При реконструкции пункта пропуска на границе с Латвией выявили нарушения

Прокуратура сообщила о нарушениях при реконструкции АПП на границе с Латвией

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура выявила нарушение сроков строительства и требований проекта реконструкции пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с Латвией, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Великолукский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при реконструкции МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - ред.) Бурачки. Проверка показала, что сроки строительства нарушены. Кроме того, допущены отступления от проектной документации", - информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"За несколько часов". Глава МВД Латвии сделал дерзкое заявление о России
10 февраля, 14:09
Отмечается, что прокурор внес представления директору Псковского филиала ФГКУ "Росгранстрой", а также подрядчику работ, надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.
Согласно данным "Росгранстроя", строительно-монтажные работы в автомобильном пункте пропуска Бурачки предполагается завершить в 2025 году. Реконструкция самого загруженного пункта пропуска на Северо-Западе идет без остановки его работы.
По данным ФТС России, проектом предусмотрено изменение количества полос движения автотранспорта с 19 до 26. Это увеличит пропускную способность МАПП с 2 тысяч до 2,4 тысячи транспортных средств в сутки. К завершению строительства будут построены и модернизированы здания и сооружения, в том числе служебно-производственное здание таможенного поста, корпус досмотра грузового транспорта и бокс углубленного досмотра легковых автомобилей.
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Глава МВД Латвии придумал дерзкий план против России
6 марта, 13:32
 
ЛатвияПсковская областьРоссияРосгранстройСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала