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Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра - РИА Новости, 11.03.2025
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12:37 07.03.2025 (обновлено: 12:37 11.03.2025)
https://ria.ru/20250307/moskvichi-2004291869.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра - РИА Новости, 11.03.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра
Москвичам рекомендуется быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-07T12:37:00+03:00
2025-03-11T12:37:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице сегодня. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра

Горхозяйство Москвы призвало соблюдать осторожность из-за сильного ветра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице сегодня. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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ОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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