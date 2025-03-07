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Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра - РИА Новости, 11.03.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра
Москвичам рекомендуется быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-07T12:37:00+03:00
2025-03-07T12:37:00+03:00
2025-03-11T12:37:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице сегодня. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/moskva-1975179115.html
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общество, городское хозяйство москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра
Горхозяйство Москвы призвало соблюдать осторожность из-за сильного ветра